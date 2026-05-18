ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025
ΕΜΠΟΡΙΟ
15:42 - 18 Μάι 2026

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Reporter.gr Newsroom
Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν πλέον τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά (25%) και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς, σύμφωνα με τη νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF. Η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του retail.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, οι συνολικές πωλήσεις των private label προϊόντων ακολούθησαν συνεχώς ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, την περίοδο 2022-2023 η αξία της αγοράς παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 10% περίπου. Η αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής, ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς, λόγω της αβεβαιότητας, αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών. Η αξία της αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την διετία 2024-2025 αυξήθηκε μεν, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, της τάξης του 5%. Είναι γεγονός ότι, οι καταναλωτές συνέχισαν να προτιμούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα “τρόφιμα” παραμένουν κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% - 70% στην συνολική αξία πωλήσεων αυτών τα τελευταία έτη. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα “απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά” με ποσοστό της τάξης του 20% - 22%.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των αλυσίδων Supermarkets και Cash and Carry οι οποίες διαθέτουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για την περίοδο 2020-2024, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 εταιρειών του κλάδου, από την ανάλυση του οποίου προκύπτουν τα εξής: Αύξηση παρουσιάζουν οι συνολικές πωλήσεις καθ’ όλη την πενταετία 2020-2024. Συγκεκριμένα, το 2024 ενισχύθηκαν με ρυθμό της τάξης 4,5% έναντι του 2023. Με παρόμοιο ρυθμό αυξήθηκαν και τα μικτά κέρδη το ίδιο έτος. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) ήταν θετικό όλα τα έτη και διαμορφώθηκε σε €209,5 εκατ. το 2024.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ