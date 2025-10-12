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Επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους – Ημερομηνίες και δικαιούχοι
Εργασιακά
19:45 - 12 Οκτ 2025

Επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους – Ημερομηνίες και δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Σταδιακά ενεργοποιούνται τα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων και των ευάλωτων πολιτών. Ο ΕΦΚΑ προχωρά τις διαδικασίες ώστε η καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, το Νοέμβριο, ίσως ακόμη και πριν τις 15.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα: «Η καταβολή θα γίνει μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου. Θα καταβληθεί αυτόματα. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων από τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ».

Οι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει τα 65 τους χρόνια θα λάβουν την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ για άγαμο και η αξία ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους τα όρια είναι 26.000 ευρώ εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα 250 ευρώ θα δοθούν, επίσης, στους συνταξιούχους αναπηρίας, στους δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Το Δεκέμβριο, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν διπλό όφελος στην τσέπη τους. Θα προκύψει τόσο από την αύξηση των κύριων συντάξεων για το 2026, που υπολογίζεται στο 2,4%, όσο και από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

«Φέτος για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση, αφού η προσωπική διαφορά φέτος θα είναι στο 50% και το 2027 πλέον δεν θα υφίσταται», τόνισε η κα Βρύνα. Το 50% της αύξησης, δηλαδή 1,2%, θα λάβουν πάνω από 671 χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100%.

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