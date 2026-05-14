ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία
Ειδήσεις
15:35 - 14 Μάι 2026

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η έννοια του «Άθλου» δεν αφορά μόνο τους πρωταθλητές και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, ο πραγματικός άθλος βρίσκεται στην καθημερινότητα: στην επαγγελματική διαδρομή, στις οικογενειακές ευθύνες, στις προσωπικές δυσκολίες και στη διαχείριση της αποτυχίας. Αυτό αποτυπώνει η νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Ο Άθλος της καθημερινής ζωής», η οποία παρουσιάστηκε στο ATHLOS Business Summit, στις 2 Απριλίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του AIGLI Ballroom.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 σε δείγμα 1.003 ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών από όλη την Ελλάδα, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την προσπάθεια, την επιτυχία και την ανθεκτικότητα στη σύγχρονη εποχή.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Έλληνες ταυτίζονται έντονα με την πορεία ενός αθλητή προς την κορυφή. Συγκεκριμένα, το 75% δηλώνει ότι βλέπει στη διαδρομή ενός πρωταθλητή τη δική του προσωπική προσπάθεια για επίτευξη στόχων στη ζωή, ενώ το 72% αναφέρει ότι έχει βιώσει περίοδο που απαιτούσε πειθαρχία και επιμονή αντίστοιχη με εκείνη ενός αθλητή υψηλών επιδόσεων.

Η καθημερινή αυτή «πρωταθλητική» προσπάθεια συνδέεται κυρίως με την επαγγελματική πορεία. Το 39% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος προσωπικός του άθλος αφορά την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ακολουθεί η οικογένεια και ο γονεϊκός ρόλος με 31%. Στη συνέχεια καταγράφονται οι σπουδές, οι οικονομικές δυσκολίες, η υγεία και η προσωπική βελτίωση ως βασικά πεδία πίεσης και διεκδίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των Ελλήνων απέναντι στην αποτυχία. Παρά το γεγονός ότι το 89% δηλώνει πως έχει βιώσει μια σημαντική αποτυχία στη ζωή του, οι περισσότεροι εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν την προσπάθεια. Το 59% αναφέρει ότι, μετά από μια αποτυχία, προσπάθησε ξανά αλλάζοντας στρατηγική και προσέγγιση, ενώ περισσότεροι από οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι δυσκολίες ενίσχυσαν τελικά την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την αντίληψη που επικρατεί γύρω από την επιτυχία. Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% θεωρεί ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός πρωταθλητή είναι η μακροχρόνια προσπάθεια και η επιμονή, ενώ το 86% συμφωνεί ότι οι μεγάλες επιτυχίες απαιτούν αθέατες θυσίες. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η πειθαρχία υπερισχύει του φυσικού ταλέντου ως προϋπόθεση επιτυχίας.

Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αποδίδει μεγαλύτερη αξία στο αποτέλεσμα παρά στη διαδρομή που προηγείται. Το 76% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι κυριαρχεί η έμφαση στη νίκη, στον θρίαμβο και στην επιτυχία, με την προσπάθεια να περνά συχνά σε δεύτερο πλάνο. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι Έλληνες βλέπουν έναν Ολυμπιονίκη ή έναν πρωταθλητή να ανεβαίνει στο βάθρο, κυριαρχούν συναισθήματα θαυμασμού, συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Η έρευνα αποτυπώνει παράλληλα τρεις διαφορετικές κοινωνικές «τυπολογίες» απέναντι στην έννοια του άθλου. Οι «Ρεαλιστές» αποτελούν το 37% του δείγματος και θεωρούν ότι η επιτυχία εξαρτάται τόσο από την προσπάθεια όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι συγκυρίες και η τύχη. Οι «Μαχητές», που αντιστοιχούν στο 36%, δίνουν έμφαση στην προσωπική υπέρβαση, στην επιμονή και στην ανθεκτικότητα. Τέλος, οι «Παρατηρητές» (27%) αντιμετωπίζουν την επιτυχία περισσότερο ως εμπειρία των άλλων, διατηρώντας μεγαλύτερη απόσταση από τη λογική της προσωπικής διεκδίκησης.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, στη σημερινή Ελλάδα, ο «Άθλος» δεν είναι μια έννοια μακρινή ή αποκλειστικά αθλητική. Είναι η καθημερινή προσπάθεια επιβίωσης, προόδου και προσωπικής υπέρβασης μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών πιέσεων και αβεβαιότητας. Και όπως δείχνουν τα ευρήματα, οι περισσότεροι Έλληνες, ακόμη και μέσα από αποτυχίες και δυσκολίες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή ως μια διαδρομή που απαιτεί επιμονή, πειθαρχία και αντοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιράν: Άρχισε η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Άρχισε η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά
Ειδήσεις

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Τεχνολογία

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής

Αμφίσημα μηνύματα στον τουρισμό – Οι βασικές προκλήσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αμφίσημα μηνύματα στον τουρισμό – Οι βασικές προκλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ