Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία

Η έννοια του «Άθλου» δεν αφορά μόνο τους πρωταθλητές και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Για τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, ο πραγματικός άθλος βρίσκεται στην καθημερινότητα: στην επαγγελματική διαδρομή, στις οικογενειακές ευθύνες, στις προσωπικές δυσκολίες και στη διαχείριση της αποτυχίας. Αυτό αποτυπώνει η νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Ο Άθλος της καθημερινής ζωής», η οποία παρουσιάστηκε στο ATHLOS Business Summit, στις 2 Απριλίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του AIGLI Ballroom.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 σε δείγμα 1.003 ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών από όλη την Ελλάδα, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την προσπάθεια, την επιτυχία και την ανθεκτικότητα στη σύγχρονη εποχή.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Έλληνες ταυτίζονται έντονα με την πορεία ενός αθλητή προς την κορυφή. Συγκεκριμένα, το 75% δηλώνει ότι βλέπει στη διαδρομή ενός πρωταθλητή τη δική του προσωπική προσπάθεια για επίτευξη στόχων στη ζωή, ενώ το 72% αναφέρει ότι έχει βιώσει περίοδο που απαιτούσε πειθαρχία και επιμονή αντίστοιχη με εκείνη ενός αθλητή υψηλών επιδόσεων.

Η καθημερινή αυτή «πρωταθλητική» προσπάθεια συνδέεται κυρίως με την επαγγελματική πορεία. Το 39% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος προσωπικός του άθλος αφορά την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ακολουθεί η οικογένεια και ο γονεϊκός ρόλος με 31%. Στη συνέχεια καταγράφονται οι σπουδές, οι οικονομικές δυσκολίες, η υγεία και η προσωπική βελτίωση ως βασικά πεδία πίεσης και διεκδίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των Ελλήνων απέναντι στην αποτυχία. Παρά το γεγονός ότι το 89% δηλώνει πως έχει βιώσει μια σημαντική αποτυχία στη ζωή του, οι περισσότεροι εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν την προσπάθεια. Το 59% αναφέρει ότι, μετά από μια αποτυχία, προσπάθησε ξανά αλλάζοντας στρατηγική και προσέγγιση, ενώ περισσότεροι από οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι δυσκολίες ενίσχυσαν τελικά την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την αντίληψη που επικρατεί γύρω από την επιτυχία. Σύμφωνα με την έρευνα, το 54% θεωρεί ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός πρωταθλητή είναι η μακροχρόνια προσπάθεια και η επιμονή, ενώ το 86% συμφωνεί ότι οι μεγάλες επιτυχίες απαιτούν αθέατες θυσίες. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η πειθαρχία υπερισχύει του φυσικού ταλέντου ως προϋπόθεση επιτυχίας.

Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αποδίδει μεγαλύτερη αξία στο αποτέλεσμα παρά στη διαδρομή που προηγείται. Το 76% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι κυριαρχεί η έμφαση στη νίκη, στον θρίαμβο και στην επιτυχία, με την προσπάθεια να περνά συχνά σε δεύτερο πλάνο. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι Έλληνες βλέπουν έναν Ολυμπιονίκη ή έναν πρωταθλητή να ανεβαίνει στο βάθρο, κυριαρχούν συναισθήματα θαυμασμού, συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Η έρευνα αποτυπώνει παράλληλα τρεις διαφορετικές κοινωνικές «τυπολογίες» απέναντι στην έννοια του άθλου. Οι «Ρεαλιστές» αποτελούν το 37% του δείγματος και θεωρούν ότι η επιτυχία εξαρτάται τόσο από την προσπάθεια όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι συγκυρίες και η τύχη. Οι «Μαχητές», που αντιστοιχούν στο 36%, δίνουν έμφαση στην προσωπική υπέρβαση, στην επιμονή και στην ανθεκτικότητα. Τέλος, οι «Παρατηρητές» (27%) αντιμετωπίζουν την επιτυχία περισσότερο ως εμπειρία των άλλων, διατηρώντας μεγαλύτερη απόσταση από τη λογική της προσωπικής διεκδίκησης.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, στη σημερινή Ελλάδα, ο «Άθλος» δεν είναι μια έννοια μακρινή ή αποκλειστικά αθλητική. Είναι η καθημερινή προσπάθεια επιβίωσης, προόδου και προσωπικής υπέρβασης μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών πιέσεων και αβεβαιότητας. Και όπως δείχνουν τα ευρήματα, οι περισσότεροι Έλληνες, ακόμη και μέσα από αποτυχίες και δυσκολίες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή ως μια διαδρομή που απαιτεί επιμονή, πειθαρχία και αντοχή.