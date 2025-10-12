Η Χαμάς ζητά την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή ομήρων

Η Χαμάς επιμένει ότι ο κατάλογος των κρατουμένων για λόγους ασφαλείας που το Ισραήλ προγραμματίζει να απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα περιλαμβάνει επτά καταδικασμένους για τρομοκρατία, οι οποίοι θεωρούνται από τους Παλαιστινίους ανώτεροι ηγέτες, σύμφωνα με πηγές κοντά στους διαπραγματευτές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η Χαμάς επιμένει ότι ο τελικός κατάλογος περιλαμβάνει επτά ανώτερους ηγέτες, με πιο γνωστούς τους Μαρουάν Μπαργκούτι, Αχμάντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς Αλ-Σαγιέντ», ανέφερε μια πηγή. Παρόμοιες λεπτομέρειες παρέχονται και από μια δεύτερη πηγή.

Η πρώτη πηγή τόνισε, επίσης, ότι η Χαμάς και οι συμμαχικές τρομοκρατικές ομάδες έχουν «ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες» για την παράδοση στο Ισραήλ όλων των ζωντανών ομήρων και ορισμένων από τους νεκρούς που κρατούνται στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει αποκλείσει την απελευθέρωση του Μπαργκούτι ή άλλων κρατουμένων υψηλού προφίλ.