Ισραήλ: Επαναλειτουργεί σήμερα το πέρασμα της Ράφα - 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας, επαναλειτουργεί σήμερα, Τετάρτη, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο, η αποστολή περιλαμβάνει προμήθειες από διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και δωρήτριες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται οι πηγές του. Η απόφαση για την επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης ελήφθη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, «σε πολιτικό επίπεδο».

Η επανέναρξη της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας έρχεται έπειτα από συνεχείς εκκλήσεις του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων, που προειδοποιούν για οξεία κρίση στη Γάζα, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στα τέλη Αυγούστου, ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι ορισμένες περιοχές της Γάζας βρίσκονται σε κατάσταση λιμού, κάτι που το Ισραήλ είχε απορρίψει.

Η ανταλλαγή ομήρων και η κατάπαυση του πυρός

Η απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει την επαναλειτουργία του περάσματος φέρεται να συνδέεται με τη χθεσινή παράδοση τεσσάρων ακόμη σορών ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας, δηλαδή έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους και έχει παραδώσει 8 σορούς από τις συνολικά 28 που κρατούσε.

Εσωτερικές αντιδράσεις στο Ισραήλ

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ο υπουργός Εσωτερικών και στέλεχος της ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει πλήρως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για κωλυσιεργία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το KAN, η απόφαση για το άνοιγμα της Ράφα λήφθηκε μετά την ενημέρωση ότι η Χαμάς σκοπεύει να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς ομήρων μέσα στην ημέρα, αν και μέχρι στιγμής η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την πρόθεση.