Λίβανος: Ελεύθερος ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη
23:10 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, νεότερος γιος του πρώην Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από δέκα χρόνια κράτησης χωρίς δίκη στον Λίβανο. Η υπόθεσή του είχε συνδεθεί με την εξαφάνιση του σιίτη ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ το 1978 στη Λιβύη, ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ο Καντάφι αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 900.000 δολαρίων, ποσό που είχε μειωθεί από τα αρχικά 11 εκατομμύρια κατόπιν ένστασης των δικηγόρων του. Με την αποφυλάκισή του άρθηκε και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Υπόθεση χωρίς δίκη για μια εξαφάνιση πριν από 47 χρόνια

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι συνελήφθη το 2015, αφού είχε απαχθεί από ενόπλους στη Συρία, όπου ζούσε με τη λιβανέζα σύζυγό του και τα παιδιά τους. Οι απαγωγείς τον παρέδωσαν στις λιβανέζικες αρχές, οι οποίες τον κράτησαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, χωρίς ποτέ να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Οι κατηγορίες αφορούσαν την απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ και δύο συνεργατών του κατά την επίσκεψή τους στη Λιβύη το 1978. Ωστόσο, ο Χάνιμπαλ Καντάφι ήταν μόλις δύο ετών εκείνη την εποχή και δεν είχε καμία εμπλοκή ή θέση στην κυβέρνηση του πατέρα του.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν επανειλημμένα ζητήσει την αποφυλάκισή του, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κράτησης και την απουσία δίκαιης δίκης. Το 2023, ο Καντάφι προχώρησε σε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη κράτησή του, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η υγεία του και να νοσηλευθεί.

Θετικό κλίμα στις σχέσεις Λιβάνου - Λιβύης

Μετά την αποφυλάκισή του, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, υπό τον Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, ευχαρίστησε τις λιβανέζικες αρχές για την απόφαση και εξέφρασε την πρόθεσή της να ενισχυθούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπόθεση Καντάφι αποτελούσε εδώ και χρόνια σημείο έντασης στις σχέσεις Λιβύης και Λιβάνου, καθώς η Τρίπολη ζητούσε επανειλημμένα την απελευθέρωσή του, ενώ η Βηρυτός επικαλείτο τη δικαστική ανεξαρτησία.

Μετά από δέκα χρόνια εγκλεισμού, ο Χάνιμπαλ Καντάφι είναι πλέον ελεύθερος, αν και το πολιτικό και νομικό αποτύπωμα της υπόθεσής του παραμένει ανοιχτό στο Λίβανο και τη Λιβύη.

