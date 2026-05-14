ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε για τις 21 Μαΐου τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί για σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται πως η μία πρόταση προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η δεύτερη έχει κατατεθεί από κοινού από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό, καθώς και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή.