Υπενθυμίζεται πως η μία πρόταση προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η δεύτερη έχει κατατεθεί από κοινού από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό, καθώς και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή.
11:46 - 14 Μάι 2026
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
Η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε για τις 21 Μαΐου τη συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί για σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.