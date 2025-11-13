E-mail του Έπσταϊν «καίει» και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ
Ειδήσεις
17:03 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Εκτός από τα e-mail που αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσα στα έγγραφα, έκτασης 20.000 σελίδων, που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη (12/11), βρίσκεται και ένα ακόμη e-mail που «καίει» τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.  

Ο Τομ Μπάρακ, επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων και επί του παρόντος εν ενεργεία πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, είχε φιλικές σχέσεις με τον καταδικασθέντα για trafficking ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με ένα από τα e-mails που είδαν το φως της δημοσιότητας, την άνοιξη του 2016 ο Έπσταϊν του είχε στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο έγραφε: «Στείλε φωτογραφίες σου με το παιδί, κάνε με να χαμογελάσω», χωρίς να είναι σαφές σε ποιο παιδί αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι χθες (12/11) είχαν έρθει στο φως και τρία e-mail που «καίνε» τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Έπσταϊν αναφέρει ότι γνώριζε για τα κορίτσια και, μάλιστα, πως είχε περάσει και χρόνο με μία εξ αυτών.

