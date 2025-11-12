Στη δημοσιότητα e-mails του Έπσταϊν που «καίνε» τον Τραμπ – «Γνώριζε για τα κορίτσια»

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τζέφρι Έπσταϊν που αναφέρονται στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψαν σήμερα (Τετάρτη, 12/11) οι Δημοκρατικοί στην Αμερικανική Βουλή. Σύμφωνα με τα e-mails, ο Έπστάιν ισχυρίζεται πως ο Τραμπ γνώριζε τα πάντα για το δίκτυο trafficking που είχε στηθεί, καθώς και ότι είχε «περάσει ώρες» στο σπίτι του μαζί με ένα από τα θύματα του δικτύου.

Πιο αναλυτικά, δύο από τα τρία e-mails που έφεραν στο φως οι Δημοκρατικοί, φέρονται να είναι αλληλογραφία μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει τέσσερα βιβλία για τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει πάρει συνέντευξη από τον Έπσταϊν.

«Άκουσα ότι το CNN σκοπεύει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου· είτε στον αέρα είτε μετά, σε συνομιλία με δημοσιογράφους», φέρεται να γράφει ο Γουλφ σε email προς τον Έπσταϊν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες αφότου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

«Αν επρόκειτο να του ετοιμάσουμε μια απάντηση, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;», απάντησε ο Έπνσταϊν, με τον Γουλφ να λέει: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να κρεμαστεί μόνος του».

«Αν πει ότι δεν έχει μπει ποτέ στο αεροπλάνο ή στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο επικοινωνιακό και πολιτικό πλεονέκτημα. Μπορείς να τον “κρεμάσεις” με τρόπο που ενδεχομένως να σου αποφέρει οφέλη· ή, αν φανεί ότι πραγματικά μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον “σώσεις”, δημιουργώντας έτσι ένα χρέος. Φυσικά, είναι επίσης πιθανό ότι, όταν τον ρωτήσουν, θα πει πως ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος που έχει αδικηθεί και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα πρέπει να απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ», συνέχισε ο Γουλφ, συμβουλεύοντας τον Έπσταϊν.

Σημειώνεται ότι εκείνη την περίοδο, ο Έπσταϊν είχε ήδη δηλώσει ένοχος για αδικήματα σεξουαλικής φύσης στη Φλόριντα, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Ακόμη, σε ένα από αυτά τα e-mails, τον Απρίλιο του 2011, ο Επσταϊν παρουσιάζεται να γράφει, απευθυνόμενος στη Μάξγουελ, ότι «ο σκύλος που ακόμη δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ» και ότι, ενώ ένα από τα κορίτσια «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, εκείνος δεν έχει αναφερθεί ποτέ».

JUST IN: House Democrats release a 2011 email from Ghislaine Maxwell to Jeffrey Epstein discussing Trump's time at his house and labeling him "the dog that hasn't bark." pic.twitter.com/9u2fM0R3l6 — Kyle Cheney (@kyledcheney) November 12, 2025

Σε ένα άλλο email που χρονολογείται το 2019, ο Έπσταϊν αρνείται τους ισχυρισμούς του Τραμπ (που τότε είχε ήδη γίνει πρόεδρος για πρώτη φορά) ότι τον είχε εκδιώξει από το Mar-a-Lago, την έπαυλή του στη Φλόριντα. Σημειώνεται πως ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι ήρθε σε ρήξη με τον Έπσταϊν αφού εκείνος «του έκλεψε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του Mar-a-Lago και έτσι του είχε ζητήσει να φύγει.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να φύγω, αλλά δεν ισχύει», αναφέρει ο Έπσταϊν στον Γουλφ. «Φυσικά ήξερε για τα κορίτσια, καθώς είχε ζητήσει από τη Γκισλέιν [Μάξγουελ] να σταματήσει», προσθέτει.

Σύμφωνα με τους NY Times, τα εν λόγω μηνύματα είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσουν τη συζήτηση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σχετικά με τον χειρισμό των φακέλων Επσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ, που ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το ζήτημα έχει διχάσει ακόμη και τους Ρεπουμπλικανούς προκαλώντας ρήγματα στις τάξεις του MAGA κινήματος και των υποστηρικτών του Τραμπ.