Νότια Συρία: Δέκα νεκροί και κλιμάκωση της ένταξης λόγω ισραηλινής επίθεσης

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό το πρωί ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στη νότια Συρία με σκοπό τη «σύλληψη υπόπτων», ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, «τη νύχτα της Πέμπτης [27/11] προς Παρασκευή [28/11], αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, οι μονάδες μας (…) διεξήγαγαν αποστολή για τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ύποπτοι δρούσαν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, πραγματοποιώντας τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Επίσης, σημειώνεται ότι σε ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκαν έξι Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

Από την πλευρά της, η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε: «Ο αριθμός των μαρτύρων από την ισραηλινή επίθεση στη Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια».

Σημειώνεται πως η Τζαμάα Ισλαμίγια, ισλαμιστική οργάνωση που δρα στον Λίβανο και τη Συρία, αποτελεί σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις στη Συρία και έχει αναπτύξει στρατεύματα στη ζώνη που έχει αποστρατιωτικοποιηθεί στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή που χωρίζει το τμήμα του συριακού εδάφους που το Ισραήλ προσάρτησε μονομερώς το 1981 από την υπόλοιπη Συρία.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξαν επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων της Συρίας και του Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές υπαινίχθηκαν ότι είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για θέματα ασφάλειας.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του συριακού τμήματος που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού έως τη γραμμή οριοθέτησης του 1974, η οποία θεσπίστηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, όταν η Συρία απέτυχε να ανακτήσει το μέρος των Υψιπέδων του Γκολάν που είχε καταλάβει το Ισραήλ.