ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νότια Συρία: Δέκα νεκροί και κλιμάκωση της ένταξης λόγω ισραηλινής επίθεσης
Ειδήσεις
10:57 - 28 Νοε 2025

Νότια Συρία: Δέκα νεκροί και κλιμάκωση της ένταξης λόγω ισραηλινής επίθεσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό το πρωί ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στη νότια Συρία με σκοπό τη «σύλληψη υπόπτων», ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, «τη νύχτα της Πέμπτης [27/11] προς Παρασκευή [28/11], αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, οι μονάδες μας (…) διεξήγαγαν αποστολή για τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ύποπτοι δρούσαν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, πραγματοποιώντας τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Επίσης, σημειώνεται ότι σε ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκαν έξι Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

Από την πλευρά της, η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε: «Ο αριθμός των μαρτύρων από την ισραηλινή επίθεση στη Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια».

Σημειώνεται πως η Τζαμάα Ισλαμίγια, ισλαμιστική οργάνωση που δρα στον Λίβανο και τη Συρία, αποτελεί σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις στη Συρία και έχει αναπτύξει στρατεύματα στη ζώνη που έχει αποστρατιωτικοποιηθεί στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή που χωρίζει το τμήμα του συριακού εδάφους που το Ισραήλ προσάρτησε μονομερώς το 1981 από την υπόλοιπη Συρία.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξαν επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων της Συρίας και του Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές υπαινίχθηκαν ότι είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για θέματα ασφάλειας.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του συριακού τμήματος που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού έως τη γραμμή οριοθέτησης του 1974, η οποία θεσπίστηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, όταν η Συρία απέτυχε να ανακτήσει το μέρος των Υψιπέδων του Γκολάν που είχε καταλάβει το Ισραήλ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο
Ειδήσεις

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Διπλωματική ένταση: Το Ισραήλ κατηγορεί τον Γκουτέρες για μεροληψία
Ειδήσεις

Διπλωματική ένταση: Το Ισραήλ κατηγορεί τον Γκουτέρες για μεροληψία

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: Ανατιμήσεις - «φωτιά» σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:13

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:04

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp

Αυτοδιοίκηση
10/06/2026 - 11:59

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:53

Στο Γκουαντάναμο ο Χέγκσεθ εν μέσω της διπλωματικής έντασης ΗΠΑ - Κούβας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:52

ΗΠΑ: Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το πακέτο των $70 δισ. για ICE και Συνοριακή Περιπολία

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 11:50

Cross Mentoring Program – Female Leaders: Οκτώ γυναίκες δείχνουν το δρόμο προς την ηγεσία

Πολιτική
10/06/2026 - 11:46

Μανιάτης: Η ενεργειακή μετάβαση θα πετύχει μόνο εφόσον είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς

Ναυτιλία
10/06/2026 - 11:39

Κέρκυρα: Άλμα 10,7% στην κρουαζιέρα – Πάνω από 225.000 επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

Οικονομία
10/06/2026 - 11:36

EUIPO: Στην Ελλάδα, τα προϊόντα απομίμησης design προκαλούν ετήσιες απώλειες άνω των €340 εκατ.

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 11:33

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ