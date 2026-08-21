Επτά κράτη αντιδρούν στους νέους εποικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή περίπου 1.200 κατοικιών σε εποικισμό, σε στρατηγικής σημασίας περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλούν νέες έντονες αντιδράσεις από μεγάλες δυτικές δυνάμεις.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία και Καναδάς χαρακτήρισαν την απόφαση «απαράδεκτη» και κάλεσαν το Ισραήλ να «αποσύρει αμέσως τα σχέδια».

Σύμφωνα με μετάδοση του BBC, οι ισραηλινοί εποικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπό την έντονη διεθνή πίεση, το Ισραήλ είχε αποφύγει επί δεκαετίες να προχωρήσει στην κατασκευή στον E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ, όπως και οι Παλαιστίνιοι, προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στις προοπτικές λύσης δύο κρατών, καθώς ουσιαστικά θα έκοβε τη Δυτική Όχθη στα δύο και θα απομόνωνε την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την ειρήνη»

«Σε μια περίοδο σοβαρής αστάθειας στη Δυτική Όχθη, με πρωτοφανή επίπεδα βίας από εποίκους εναντίον αμάχων και σοβαρούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία, η απόφαση αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία», ανέφεραν οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς στην κοινή τους ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (20/8).

«Όχι μόνο τα σχέδια αυτά μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από την ειρήνη, αλλά υπονομεύουν περαιτέρω τη διεθνή θέση του Ισραήλ», πρόσθεσαν.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε το σχέδιο E1 «υπαρξιακή απειλή» για ένα ενιαίο και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Έντ Μίλιμπαντ είχε επίσης καταδικάσει τα ισραηλινά σχέδια, προκαλώντας την έντονη απόρριψη των δηλώσεών του από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών.

Στο στόχαστρο η περιοχή E1

Παρά την προσφυγή στα ισραηλινά δικαστήρια από Βεδουίνους Παλαιστίνιους που κατοικούν στην περιοχή, καθώς και από ισραηλινές οργανώσεις ειρήνης, το υπουργείο Στέγασης του Ισραήλ προκήρυξε την Τετάρτη διαγωνισμό για 1.234 από τις συνολικά 3.401 κατοικίες που είχε εγκρίνει η ισραηλινή κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο.

Η περιοχή καλύπτει περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται ανάμεσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τον ισραηλινό εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ.

Όταν παρουσιάστηκαν τα σχέδια, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπερεθνικιστής πολιτικός και υποστηρικτής των εποικισμών, είχε δηλώσει ότι η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους «διαγράφεται».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 19 Οκτωβρίου, μόλις λίγες ημέρες πριν από τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Αυτό, σύμφωνα με τους επικριτές του σχεδίου, θα μπορούσε να καταστήσει πολύ δυσκολότερη την ακύρωση των διαγωνισμών από οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση.

700.000 Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ έχει δημιουργήσει περίπου 160 εποικισμούς, στους οποίους κατοικούν περίπου 700.000 Ισραηλινοί, από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967.

Πρόκειται για εδάφη τα οποία οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν, μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, για τη δημιουργία ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους. Περίπου 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην ίδια περιοχή.

Παρά τη σφοδρή διεθνή αντίθεση, διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις έχουν επιτρέψει την επέκταση των εποικισμών.

Η επέκταση, ωστόσο, έχει επιταχυνθεί σημαντικά από τότε που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέστρεψε στην εξουσία στα τέλη του 2022, επικεφαλής ενός δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού που στηρίζει το εποικιστικό κίνημα, αλλά και μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι αντίπαλοι του σχεδίου E1 προειδοποιούν ότι η υλοποίησή του θα μπορούσε ουσιαστικά να μπλοκάρει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, καθώς θα διαχώριζε το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης από το νότιο και θα εμπόδιζε τη δημιουργία μιας ενιαίας παλαιστινιακής αστικής ζώνης που θα συνδέει τη Ραμάλα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Βηθλεέμ.