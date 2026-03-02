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Τραμπ: Οι Βρετανοί… άργησαν να επιτρέψουν στις ΗΠΑ τη χρήση βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις
16:17 - 02 Μαρ 2026

Τραμπ: Οι Βρετανοί… άργησαν να επιτρέψουν στις ΗΠΑ τη χρήση βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «άργησε υπερβολικά» να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές αεροπορικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian, ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τη συμφωνία της βρετανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, προκειμένου να διασφαλιστεί το καθεστώς της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Η συμφωνία για τα Τσάγκος, την οποία ο Τραμπ αρχικά είχε στηρίξει πριν αλλάξει στάση, αποτελεί «πολύ woke επιλογή», όπως υποστήριξε.

Παρότι ο Στάρμερ και οι υπουργοί του δεν αντιτάχθηκαν ανοιχτά στο πρώτο κύμα αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν το Σάββατο — επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ — δεν επέτρεψαν τη χρήση του Ντιέγκο Γκαρσία ή άλλων βρετανικών βάσεων, επικαλούμενοι αμφιβολίες για τη νομιμότητα των πληγμάτων.

Την Κυριακή το βράδυ, ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η θέση αυτή άλλαξε, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones σε αντίποινα, με έναν από αυτούς να πλήττει βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο.

Μιλώντας στην Daily Telegraph, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Στάρμερ καθυστέρησε υπερβολικά να αλλάξει στάση. «Πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Πιθανότατα δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο μεταξύ των χωρών μας. Φαίνεται πως ανησυχούσε για τη νομιμότητα», είπε.

Κατά τον Τραμπ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε εξαρχής να επιτρέψει τη χρήση του Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς το Ιράν ευθύνεται για τον θάνατο «πολλών ανθρώπων από τη χώρα σας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε τι ακριβώς αναφερόταν.

Το νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για την επικύρωση της συμφωνίας με τον Μαυρίκιο έχει «παγώσει» στο τελικό στάδιο στο κοινοβούλιο, μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ. Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι το σχέδιο δεν θα προχωρήσει χωρίς τη συμφωνία των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι εξελίσσονται «πολύ ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα», σημειώνοντας ότι αρχικά υπολόγιζαν σε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. «Περιμέναμε ότι θα χρειάζονταν δύο με τρεις εβδομάδες για να εξουδετερώσουμε μέρος της ηγεσίας, αλλά το πετύχαμε σε μία ημέρα», δήλωσε.

Ο Τραμπ παραμένει ασαφής ως προς τους τελικούς στόχους των επιθέσεων, κάνοντας λόγο τόσο για ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν όσο και για πιθανές συνομιλίες με διαδόχους του Χαμενεΐ.

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