Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας τρεις βασικούς άξονες και επισημαίνοντας ότι μόνο η διπλωματική οδός μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση.

Όπως ανέφερε, διαμορφώνεται εκ νέου μια ελπίδα για τον ιρανικό λαό, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το δικαίωμά του να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών και κυρίαρχων κρατών.

Η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σημείωσε, αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας. Σύμφωνα με την ίδια, μια διαρκής λύση προϋποθέτει την παύση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων, καθώς και τον τερματισμό ενεργειών που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη συνεδρίαση των επιτρόπων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, με αντικείμενο την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής στάσης.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

Μουδιασμένη και διχασμένη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις

Την ώρα που πύραυλοι έπλητταν τη Μέση Ανατολή και εντείνονταν οι φόβοι για απειλή κατά της Κύπρου, η ΕΕ πέρασε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης, συγκαλώντας έκτακτες συνεδριάσεις την Κυριακή και προγραμματίζοντας σειρά εξαιρετικών συναντήσεων. Αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο της διαμόρφωσης μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής για μια περιοχή όπου δεν διαθέτει ισχυρή επιρροή, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.