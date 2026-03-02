ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική
Ειδήσεις
16:06 - 02 Μαρ 2026

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας τρεις βασικούς άξονες και επισημαίνοντας ότι μόνο η διπλωματική οδός μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση.

Όπως ανέφερε, διαμορφώνεται εκ νέου μια ελπίδα για τον ιρανικό λαό, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το δικαίωμά του να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών και κυρίαρχων κρατών.

Η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σημείωσε, αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας. Σύμφωνα με την ίδια, μια διαρκής λύση προϋποθέτει την παύση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων, καθώς και τον τερματισμό ενεργειών που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη συνεδρίαση των επιτρόπων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, με αντικείμενο την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων και τον συντονισμό της ευρωπαϊκής στάσης.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

Μουδιασμένη και διχασμένη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις

Την ώρα που πύραυλοι έπλητταν τη Μέση Ανατολή και εντείνονταν οι φόβοι για απειλή κατά της Κύπρου, η ΕΕ πέρασε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης, συγκαλώντας έκτακτες συνεδριάσεις την Κυριακή και προγραμματίζοντας σειρά εξαιρετικών συναντήσεων. Αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο της διαμόρφωσης μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής για μια περιοχή όπου δεν διαθέτει ισχυρή επιρροή, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 16:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Εμπορεύματα

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες
Ειδήσεις

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή
Ειδήσεις

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ