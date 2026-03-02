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Όμιλος ΔΕΗ – Georgetown University: Στρατηγική συνεργασία για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις
15:59 - 02 Μαρ 2026

Όμιλος ΔΕΗ – Georgetown University: Στρατηγική συνεργασία για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν ο Όμιλος ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Georgetown, με σκοπό την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.  

Το Πανεπιστήμιο Georgetown – όπως ανακοινώθηκε – με την υποστήριξη του Ομίλου ΔΕΗ, υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του «Georgetown University Greece – University Legal Entity», με στόχο την έναρξη λειτουργίας του το φθινόπωρο του 2026.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μοναδικός εταίρος της νέας οντότητας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παρουσία του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα – μία κίνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει έμπρακτα στο ταλέντο.

Πρόγραμμα Σπουδών

Όσον αφορά, το Πρόγραμμα Σπουδών, με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Georgetown σχεδιάζει να προσφέρει δύο από τα πιο επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματά του στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το «Executive Master's in Leadership», μέσω της φημισμένης Σχολής Επιχειρήσεων McDonough και το «M.S. in Environment and Sustainability Management, μία συνεργασία μεταξύ της Σχολής McDonough και του Earth Commons – Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας του Georgetown.

Executive Master's in Leadership

Το «Executive Master's in Leadership» είναι ένα καταξιωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πλοηγηθούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο.

αυστηρή ακαδημαϊκή θεωρία με παγκόσμιες πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των σύνθετων θεωριών ηγεσίας και των πραγματικών προκλήσεων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε έναν κόσμο παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία.

M.S. in Environment and Sustainability Management

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, M.S. in Environment and Sustainability Management, που προσφέρεται από το McDonough School of Business σε συνεργασία με το Earth Commons Institute, συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις με επιχειρηματικές αρχές, προκειμένου να προετοιμάσει τους αποφοίτους να προωθήσουν τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί το παγκοσμίου φήμης διδακτικό προσωπικό του Georgetown, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές τις ολοκληρωμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οργανισμών, με στόχο την αύξηση της αξίας τους και την ταυτόχρονη υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Και τα δύο προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το AACSB ενώ το Georgetown θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών και το πρόγραμμα σπουδών.

Πού και πώς θα διεξάγονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται, θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, θα διεξάγονται στα αγγλικά και θα ολοκληρώνονται μέσα σε μία εντατική, διά ζώσης περίοδο φοίτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι η τελετή αποφοίτησης θα πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη – Τα πλεονεκτήματα για την Ελλάδα

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ΔΕΗ αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα, επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση, αξιοκρατία, διαφάνεια και ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές ανάγκες.

Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες όπως αυτή μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσελκύοντας διεθνείς φοιτητές, προστατεύοντας τους ελληνικούς φυσικούς πόρους και την κληρονομιά της χώρας και υποστηρίζοντας την επιστροφή Ελλήνων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και πιο ανταγωνιστικού μέλλοντος για τη χώρα.

Μία σύμπραξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας νέας γενιάς ηγετών

Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ο Όμιλος ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Georgetown στοχεύουν στην καλλιέργεια μίας νέας γενιάς ηγετών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ικανών να διαχειριστούν μεταβολές μεγάλης κλίμακας στον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή τους στην καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη.

Ο Paul Almeida, κοσμήτορας και πρόεδρος της McDonough School of Business, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Georgetown ιδρύθηκε με την ιδέα να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς ηγέτες, οι οποίοι θα αφήσουν αποτύπωμα στον κόσμο» και προσέθεσε:

«Αιώνες αργότερα, συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση σε παγκόσμια κλίμακα, παρέχοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούνται για τη δημιουργία αξίας για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες στον Όμιλο ΔΕΗ για αυτήν την ευκαιρία να φέρουμε στη χώρα το Executive Master's in Leadership, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ηγεσία».

Ο Peter Marra, κοσμήτορας του Earth Commons Institute και καθηγητής Βιολογίας και Περιβάλλοντος στο Laudato Si, ανέφερε με τη σειρά του:

«Οι κύριοι διαμορφωτές αποφάσεων σε μία γεωγραφική περιοχή στρατηγικής σημασίας, στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, θα εντάσσουν πλέον την εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας στον πυρήνα των μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Μαζί με την ΔΕΗ, το Georgetown προσφέρει στην Ελλάδα ένα δυναμικό, βασισμένο σε πραγματικές προκλήσεις και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, όπου οι Έλληνες ηγέτες μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πραγματικό χρόνο».

«Οι απόφοιτοι του προγράμματος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ήδη θα έχουν προετοιμαστεί ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση», σημείωσε ακόμη ο ίδιος.

Τέλος, ο Γεώργιος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, τόνισε πως «η διαχρονική δύναμη μίας εταιρείας είναι οι άνθρωποί της».

«Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε λειτουργεί ως οικοσύστημα ανάπτυξης ηγετών, ενδυναμώνοντας καινοτόμα μυαλά να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία», σημείωσε ακόμη ο κ. Στάσσης, για να προσθέσει:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Georgetown, ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, το οποίο εξασφαλίζει έναν υψηλής ποιότητας συνδυασμό αυστηρής ακαδημαϊκής θεωρίας και παγκόσμιων επιχειρηματικών γνώσεων. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί στρατηγική επένδυση στο ταλέντο. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώνουμε τους ηγέτες του αύριο σε όλον τον κόσμο, ώστε να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές σε οργανισμούς και κοινωνίες».

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