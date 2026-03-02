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Καλά που ο Στάρμερ είχε διαβεβαιώσει τον Χριστοδουλίδη
Ανεμοδείκτης
15:54 - 02 Μαρ 2026

Καλά που ο Στάρμερ είχε διαβεβαιώσει τον Χριστοδουλίδη

Άγγελος Κωβαίος
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Λίγες ώρες μετά από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, το μεσημέρι του Σαββάτου (1/3), ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε μία ανάρτηση στο Χ.

Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον είχε διαβεβαιώσει ότι η Κύπρος δεν ήταν στόχος των ιρανικών αντιποίνων. Τον πίστεψε απ’ ό,τι φαίνεται και μάλλον γι’ αυτό μετέφερε αυτήν την καθησυχαστική συνομιλία.

Πλην όμως, την επόμενη ημέρα ο Στάρμερ έδωσε το πράσινο φως για τη χρήση βρετανικών βάσεων (και) από τις ΗΠΑ για «αμυντικούς σκοπούς». Επειτα από αυτό, την Δευτέρα, οι βάσεις στο νησί δέχονταν επιθέσεις από ιρανικά drones και κηρυσσόταν συναγερμός…

{https://x.com/Christodulides/status/2028070965838516491}

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