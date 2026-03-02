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Χέγκσεθ: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν
Ειδήσεις
17:22 - 02 Μαρ 2026

Χέγκσεθ: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Εμφανιζόμενος τη Δευτέρα (2/3) στο Πεντάγωνο μαζί με τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Σέιν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία υποστήριξε ότι τα πλήγματα που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και στοχεύουν στην καταστροφή των συμβατικών και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν, σύμφωνα με το Politico.

Ερωτηθείς ειδικά για το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις εκεί, προσθέτοντας ωστόσο πως «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι θα κάνουμε ή τι δεν θα κάνουμε».

Η αόριστη χρονική διάρκεια της επιχείρησης — καθώς και η πιθανότητα ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων — έρχονται σε αντίθεση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα απέφευγε νέους «πολέμους επιλογής». Στην ομιλία νίκης του τον Νοέμβριο του 2024 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο. Θα σταματήσω τους πολέμους».

Ο πρόεδρος και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου έχουν επίσης ασκήσει δριμεία κριτική στους λεγόμενους «ατελείωτους πολέμους» προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως εκείνον στο Αφγανιστάν, που συνεχίστηκε και κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των επιθέσεων κατά της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών υποδομών, ενώ οι επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών βάσεων, αλλά και πολιτικών υποδομών, δεν δείχνουν να υποχωρούν.

Ο Σέιν και ο Χέγκσεθ παρουσίασαν μια ευρύτερη αιτιολόγηση της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών στη Γενεύη. Όπως ανέφερε ο Caine, τα πλήγματα — τα οποία έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 1.000 στόχους εντός Ιράν και συνεχίζονται — αποσκοπούν στο να «αποτρέψουν το Ιράν από το να προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του».

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι «το Ιράν κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και drones για να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα προστασίας για τους πυρηνικούς εκβιασμούς του… Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας». Όπως πρόσθεσε, στόχος των επιχειρήσεων είναι να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη «συμβατική ομπρέλα» για να συνεχίσει την επιδίωξη των πυρηνικών της φιλοδοξιών.

Από το Σάββατο, τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση εναντίον της βάσης τους στο Κουβέιτ, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15E. Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων διασώθηκαν.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 17:22
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