ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μόσχα και Πεκίνο απέναντι στις ΗΠΑ για την κρίση στο Ιράν
Ειδήσεις
12:51 - 15 Απρ 2026

Μόσχα και Πεκίνο απέναντι στις ΗΠΑ για την κρίση στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι «η Ρωσία μπορεί σίγουρα να καλύψει το κενό πόρων που έχει προκύψει στην Κίνα και σε άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας σε ισότιμη και αμοιβαία επωφελή βάση», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως αναμεταδίδει το CNBC, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σχολίασε επίσης την ικανότητα της Ρωσίας και της Κίνας να αντέξουν τις οικονομικές επιπτώσεις των «επιθετικών» στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Δόξα τω Θεώ, εμείς και η Κίνα διαθέτουμε όλες τις δυνατότητες, τόσο αυτές που ήδη χρησιμοποιούνται όσο και εκείνες που βρίσκονται σε εφεδρεία ή σχεδιάζονται, ώστε να μην εξαρτόμαστε από τέτοιου είδους επιθετικές περιπέτειες, οι οποίες υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Η πρόταση της Ρωσίας διατυπώθηκε μετά τη συνάντηση του Λαβρόφ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν τη φιλία και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η σχέση τους παραμένει «ακλόνητη μέσα σε οποιεσδήποτε καταιγίδες». Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο χώρες προωθούν «πρακτική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας» με βάση τον «αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή συνάντηση την εβδομάδα της 18ης Μαΐου. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στα μέσα Μαΐου.

Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν καταδικάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η σύγκρουση έχει αποδειχθεί οικονομικά επωφελής για τη Ρωσία, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της από εξαγωγές. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα, με ορισμένες θετικές επιπτώσεις στις αγορές της.

Ωστόσο, και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον να τερματιστεί σύντομα η σύγκρουση. Το Ιράν αποτελεί βασικό σύμμαχο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο. Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται υπό αμερικανικό αποκλεισμό.

Στοιχεία έδειξαν ότι οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας μειώθηκαν τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι οι διαταραχές από τη Μέση Ανατολή αρχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία. Παρά τα σημαντικά αποθέματα και τη διαφοροποιημένη ενεργειακή της βάση, η Κίνα παραμένει ευάλωτη σε παρατεταμένες διαταραχές.

Τέλος, Ρωσία και Κίνα καταδίκασαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με την κινεζική πλευρά να χαρακτηρίζει την ενέργεια «επικίνδυνη και ανεύθυνη», προειδοποιώντας ότι θα εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bloomberg για Ελλάδα: Δημοσιονομική «έκπληξη» με πλεόνασμα έως 4,9% του ΑΕΠ
Οικονομία

Bloomberg για Ελλάδα: Δημοσιονομική «έκπληξη» με πλεόνασμα έως 4,9% του ΑΕΠ

Αυξήθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο – Aνατιμήσεις 20% στο κρέας και το πετρέλαιο
Οικονομία

Αυξήθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο – Aνατιμήσεις 20% στο κρέας και το πετρέλαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα
Ειδήσεις

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Οικονομία
20/07/2026 - 15:54

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ