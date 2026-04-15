Μόσχα και Πεκίνο απέναντι στις ΗΠΑ για την κρίση στο Ιράν

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι «η Ρωσία μπορεί σίγουρα να καλύψει το κενό πόρων που έχει προκύψει στην Κίνα και σε άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας σε ισότιμη και αμοιβαία επωφελή βάση», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως αναμεταδίδει το CNBC, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σχολίασε επίσης την ικανότητα της Ρωσίας και της Κίνας να αντέξουν τις οικονομικές επιπτώσεις των «επιθετικών» στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Δόξα τω Θεώ, εμείς και η Κίνα διαθέτουμε όλες τις δυνατότητες, τόσο αυτές που ήδη χρησιμοποιούνται όσο και εκείνες που βρίσκονται σε εφεδρεία ή σχεδιάζονται, ώστε να μην εξαρτόμαστε από τέτοιου είδους επιθετικές περιπέτειες, οι οποίες υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Η πρόταση της Ρωσίας διατυπώθηκε μετά τη συνάντηση του Λαβρόφ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Οι αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν τη φιλία και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η σχέση τους παραμένει «ακλόνητη μέσα σε οποιεσδήποτε καταιγίδες». Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο χώρες προωθούν «πρακτική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας» με βάση τον «αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή συνάντηση την εβδομάδα της 18ης Μαΐου. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στα μέσα Μαΐου.

Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν καταδικάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η σύγκρουση έχει αποδειχθεί οικονομικά επωφελής για τη Ρωσία, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της από εξαγωγές. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα, με ορισμένες θετικές επιπτώσεις στις αγορές της.

Ωστόσο, και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον να τερματιστεί σύντομα η σύγκρουση. Το Ιράν αποτελεί βασικό σύμμαχο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο. Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται υπό αμερικανικό αποκλεισμό.

Στοιχεία έδειξαν ότι οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας μειώθηκαν τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι οι διαταραχές από τη Μέση Ανατολή αρχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία. Παρά τα σημαντικά αποθέματα και τη διαφοροποιημένη ενεργειακή της βάση, η Κίνα παραμένει ευάλωτη σε παρατεταμένες διαταραχές.

Τέλος, Ρωσία και Κίνα καταδίκασαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με την κινεζική πλευρά να χαρακτηρίζει την ενέργεια «επικίνδυνη και ανεύθυνη», προειδοποιώντας ότι θα εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.