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Λαβρόφ από Πεκίνο: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «επικίνδυνα παιχνίδια» στην Ασία
Ειδήσεις
23:00 - 14 Απρ 2026

Λαβρόφ από Πεκίνο: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «επικίνδυνα παιχνίδια» στην Ασία

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην Ασία εξαπέλυσε την Τρίτη (14/04) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας τους ότι κλιμακώνουν τις εντάσεις με στόχο τον περιορισμό της επιρροής της Μόσχας και του Πεκίνου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην κινεζική πρωτεύουσα, ο Λαβρόφ συναντήθηκε με τον ομόλογό του Γουάνγκ Γι, με τους δύο να συζητούν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο συνάντησης εντός του έτους ανάμεσα στους προέδρους Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο στενότερου συντονισμού των δύο χωρών σε διεθνή ζητήματα, σε μια περίοδο όπου η συνεργασία τους έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός έκανε λόγο για «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» στην ανατολική Ασία, αναφερόμενος σε εστίες έντασης όπως η Ταϊβάν, η Νότια Σινική Θάλασσα και η κορεατική χερσόνησος. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για περιοχές που επί χρόνια αποτελούσαν πεδίο συνεργασίας, αλλά πλέον μετατρέπονται σε ζώνες αντιπαράθεσης.

Η Ταϊβάν παραμένει βασικό σημείο τριβής, με την Κίνα να τη θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της και να αντιδρά έντονα στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς το νησί. Παράλληλα, οι σχέσεις Πεκίνου–Τόκιο έχουν επιδεινωθεί, μετά από δηλώσεις της Ιαπωνίας που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση στην Ασία-Ειρηνικό και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές διατηρούν στενό συντονισμό στη διεθνή σκηνή, προβάλλοντας ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις προκλήσεις.

Ο Γουάνγκ Γι τόνισε ότι η συνεργασία Πεκίνου και Μόσχας αποδεικνύει πως υπάρχει «ένας δίκαιος δρόμος» απέναντι στις διεθνείς πιέσεις, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών.

Εντάσεις καταγράφονται και στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου η Κίνα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις Φιλιππίνες για τον έλεγχο νησιωτικών περιοχών. Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι επιχειρεί να διαλύσει το πλαίσο συνεργασίας στην Ασία μέσω συμμαχιών «κλειστού τύπου», που στοχεύουν στον περιορισμό Ρωσίας και Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε έμμεσα σε πρωτοβουλίες όπως η AUKUS και η Quad, μέσω των οποίων οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική και στρατηγική τους παρουσία στην περιοχή, επιδιώκοντας να αναχαιτίσουν την κινεζική επιρροή.

Η επίσκεψη Λαβρόφ πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας στο Πεκίνο, με την παρουσία ξένων ηγετών όπως ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι, ο Ισπανός πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Βιετνάμ, εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα κλιμάκωσε τη ρητορική της κατά των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο και ανεύθυνο» τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο διεθνές κλίμα.

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