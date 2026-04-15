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Bloomberg για Ελλάδα: Δημοσιονομική «έκπληξη» με πλεόνασμα έως 4,9% του ΑΕΠ
Οικονομία
12:12 - 15 Απρ 2026

Bloomberg για Ελλάδα: Δημοσιονομική «έκπληξη» με πλεόνασμα έως 4,9% του ΑΕΠ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα φαίνεται να υπερβαίνει εκ νέου τους βασικούς δημοσιονομικούς της στόχους, με τις εκτιμήσεις για το 2025 να δείχνουν απόδοση υψηλότερη κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για μέτρα στήριξης των πολιτών σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο του 3,7%. Παράλληλα, το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενδέχεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,6% του ΑΕΠ, επίσης πάνω από τον στόχο του 0,6%.

Αν και τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αναθεωρήσεις έως τη δημοσίευση των επίσημων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Απριλίου, οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η δημοσιονομική επίδοση θα είναι σημαντικά καλύτερη των προβλέψεων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ιστορικό υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με το 2025 να αναμένεται να αποτελέσει την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι στόχοι ξεπερνιούνται. Στο παρελθόν, η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει αντίστοιχο δημοσιονομικό περιθώριο για την υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η σημασία της υπεραπόδοσης καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη ενόψει των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πιέσεις στις οικονομίες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2026 να τοποθετείται πλέον κοντά στο 2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,4%.

Παράλληλα, για το τρέχον έτος έχει τεθεί στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,8% του ΑΕΠ, ωστόσο η μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού υποδηλώνει ότι και αυτός ο στόχος είναι πιθανό να ξεπεραστεί.

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