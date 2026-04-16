Σερβία προς ΕΕ: «Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν ικετεύουμε για ένταξη»

Η Σερβία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υιοθετήσει στάση «ικεσίας» προς τις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάρκο Τζούριτς, τόνισε ότι το Βελιγράδι συνεχίζει κανονικά την πορεία μεταρρυθμίσεων, με νέο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών να βρίσκεται προ των πυλών, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απόφαση για τη διεύρυνση αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Σερβία δεν πρόκειται να προσφύγει σε παρακλητικές τακτικές για την ένταξή της. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη το 2012, παρουσιάζει επιβράδυνση από το 2022. Κύριοι λόγοι είναι η άρνηση του Βελιγραδίου να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και η περιορισμένη πρόοδος στον διάλογο με το Κόσοβο, του οποίου η ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζεται από τη Σερβία. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξακολουθεί να ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, επιμένοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία χωρίς να θυσιάσει την εθνική της κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις πιέσεις προς τη Σερβία. Η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, προειδοποίησε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 1,5 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, λόγω ανησυχιών για υποχώρηση σε κρίσιμους τομείς όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάρκο Τζούριτς, τόνισε ότι το Βελιγράδι συνεχίζει κανονικά την πορεία μεταρρυθμίσεων, με νέο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών να βρίσκεται προ των πυλών, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απόφαση για τη διεύρυνση αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Σερβία δεν πρόκειται να προσφύγει σε παρακλητικές τακτικές για την ένταξή της. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη το 2012, παρουσιάζει επιβράδυνση από το 2022. Κύριοι λόγοι είναι η άρνηση του Βελιγραδίου να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και η περιορισμένη πρόοδος στον διάλογο με το Κόσοβο, του οποίου η ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζεται από τη Σερβία. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξακολουθεί να ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, επιμένοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία χωρίς να θυσιάσει την εθνική της κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις πιέσεις προς τη Σερβία. Η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, προειδοποίησε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 1,5 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, λόγω ανησυχιών για υποχώρηση σε κρίσιμους τομείς όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.