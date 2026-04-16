ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σερβία προς ΕΕ: «Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν ικετεύουμε για ένταξη»
Ειδήσεις
17:23 - 16 Απρ 2026

Σερβία προς ΕΕ: «Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν ικετεύουμε για ένταξη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σερβία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υιοθετήσει στάση «ικεσίας» προς τις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάρκο Τζούριτς, τόνισε ότι το Βελιγράδι συνεχίζει κανονικά την πορεία μεταρρυθμίσεων, με νέο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών να βρίσκεται προ των πυλών, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απόφαση για τη διεύρυνση αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Σερβία δεν πρόκειται να προσφύγει σε παρακλητικές τακτικές για την ένταξή της. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη το 2012, παρουσιάζει επιβράδυνση από το 2022. Κύριοι λόγοι είναι η άρνηση του Βελιγραδίου να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και η περιορισμένη πρόοδος στον διάλογο με το Κόσοβο, του οποίου η ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζεται από τη Σερβία. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξακολουθεί να ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, επιμένοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία χωρίς να θυσιάσει την εθνική της κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις πιέσεις προς τη Σερβία. Η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, προειδοποίησε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 1,5 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, λόγω ανησυχιών για υποχώρηση σε κρίσιμους τομείς όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάρκο Τζούριτς, τόνισε ότι το Βελιγράδι συνεχίζει κανονικά την πορεία μεταρρυθμίσεων, με νέο πακέτο νομοθετικών πρωτοβουλιών να βρίσκεται προ των πυλών, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η απόφαση για τη διεύρυνση αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Σερβία δεν πρόκειται να προσφύγει σε παρακλητικές τακτικές για την ένταξή της.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη το 2012, παρουσιάζει επιβράδυνση από το 2022. Κύριοι λόγοι είναι η άρνηση του Βελιγραδίου να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και η περιορισμένη πρόοδος στον διάλογο με το Κόσοβο, του οποίου η ανεξαρτησία δεν αναγνωρίζεται από τη Σερβία.

Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξακολουθεί να ακολουθεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, επιμένοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία χωρίς να θυσιάσει την εθνική της κυριαρχία.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις πιέσεις προς τη Σερβία. Η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, προειδοποίησε ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει έως και 1,5 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, λόγω ανησυχιών για υποχώρηση σε κρίσιμους τομείς όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG
Ειδήσεις

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Magazino
22/07/2026 - 15:00

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:51

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Ναυτιλία
22/07/2026 - 14:50

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Πολιτική
22/07/2026 - 14:43

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Magazino
22/07/2026 - 14:40

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/07/2026 - 14:36

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

Νομίσματα
22/07/2026 - 14:26

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 14:17

Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:11

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 14:09

Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

Πολιτική
22/07/2026 - 14:05

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Πολιτική
22/07/2026 - 13:56

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 13:54

Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Εργασιακά
22/07/2026 - 13:51

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 13:51

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Πολιτική
22/07/2026 - 13:48

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ