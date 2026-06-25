Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Σε νέα φάση δοκιμασίας περνάει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου με σημαία Σιγκαπούρης.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος της επίθεσης ήταν το φορτηγό πλοίο Ever Lovely, το οποίο έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Παράλληλα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι εμπορικό πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχίτ του Ομάν.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, όπως γνωστοποίησε η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Προηγήθηκαν προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς τα εμπορικά πλοία να μην κινούνται στα Στενά του Ορμούζ μέσω διαδρομών που δεν έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Όπως ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, τρία δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούσαν τη νότια θαλάσσια διαδρομή, η οποία είχε οριστεί στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward, συνολικά πέντε πλοία άλλαξαν την πορεία τους.

Αναστολή της επιχείρησης του IMO

Το επεισόδιο είχε άμεσο αντίκτυπο και στη διεθνή επιχείρηση διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση απεγκλωβισμού των εκατοντάδων πλοίων που παραμένουν καθηλωμένα στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να επανεκτιμηθούν οι συνθήκες ασφαλείας για τη διέλευση των πλοίων.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, διευκρίνισε πάντως ότι το Ever Lovely δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα συνοδείας του Οργανισμού.

«Ενημερώθηκα για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στον Κόλπο του Ομάν σε πλοίο που είχε διέλθει από το Στενό του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πλαίσιο εκκένωσης του IMO», δήλωσε ο Ντομίνγκες.

«Αποφάσισα να αναστείλω προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή», προσέθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, προέβλεπε σε εθελοντική βάση την ασφαλή αποχώρηση πλοίων και των πληρωμάτων τους από τον Περσικό Κόλπο μέσω δύο διαδρομών: η μία διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και η άλλη από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον IMO.

Αβεβαιότητα για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Η επίθεση επαναφέρει την αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία που συνήψαν την περασμένη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τεχεράνη είχε δεσμευθεί να διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον, ως αντάλλαγμα, χαλάρωσε σημαντικά τις κυρώσεις, επιτρέποντας εκ νέου τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ακόμη και σε δολάρια.

Μέχρι σήμερα, η συμφωνία είχε αρχίσει να αποκαθιστά σταδιακά την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη οι διελεύσεις πλοίων είχαν αυξηθεί στις 70 έως 80 ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, αν και παρέμεναν αισθητά χαμηλότερες από τις περίπου 130 διελεύσεις που καταγράφονταν καθημερινά πριν από τη σύγκρουση.

Το νέο επεισόδιο, ωστόσο, επαναφέρει τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί διασφαλισμένη η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Κερδισμένο το πετρέλαιο από την ένταση

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με ισχυρά κέρδη στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2%, καθώς η επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ομάν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να καθυστερήσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,52 δολάρια ή 2,1%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 75,26 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1,58 δολαρίων ή 2,3%, κλείνοντας στα 71,92 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι τιμές είχαν διολισθήσει έως τα 72 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η υποχώρηση αυτή αντανακλούσε την αισιοδοξία των αγορών ότι οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ επέστρεφαν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διακινούνταν μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.