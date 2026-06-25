Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου - Κάτω από τα $70 το αμερικανικό αργό

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία την Πέμπτη (25/6) με τις τιμές να κινούνται στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή υπερισχύουν των ανησυχιών σχετικά με τη ζήτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent καταγράφει πτώση 1,19% στα 72,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και το αμερικανικό αργό WTI κατά 1,18% στα 69,51 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 27 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το φόντο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σε συνέδριο ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν επανέλθει στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς τουλάχιστον 20 εκατομμύρια βαρέλια διήλθαν από τα Στενά κατά το τελευταίο 24ωρο.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες ακόμη, καθώς η θαλάσσια περιοχή πρέπει να καθαριστεί από νάρκες.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των ροών από τον Κόλπο αφορά εξερχόμενα φορτία, δηλαδή πλοία που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταουνόβο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι για να αυξηθούν ουσιαστικά και οι εισερχόμενες ροές απαιτείται να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής αγοράς, μέσω εγγυήσεων ασφαλείας και της ολοκλήρωσης των εργασιών εκκαθάρισης ναρκών, ώστε να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα και τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών καλύψεων.

Η αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την προοπτική ενίσχυσης των εξαγωγών του Ιράν μετά την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, άσκησε πιέσεις στις τιμές των φυσικών φορτίων αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι δεν αναμένει σημαντική αύξηση της ιρανικής παραγωγής, ακόμη και αν η χαλάρωση των κυρώσεων παραταθεί πέραν της λήξης της στις 21 Αυγούστου.

Από την πλευρά της ζήτησης, η τράπεζα σημείωσε ότι η Κίνα αναμένεται να παραμείνει ο βασικός αγοραστής ιρανικού αργού πετρελαίου, καθώς οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου και των πλοίων που το μεταφέρουν παραμένουν σε ισχύ.

Από τη μεριά της, η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την τιμή του Brent, τοποθετώντας την στα 85 δολάρια ανά βαρέλι για το τέλος Σεπτεμβρίου και το τέλος Δεκεμβρίου, καθώς και στα 80 δολάρια ανά βαρέλι για το τέλος Μαρτίου και το τέλος Ιουνίου του 2027.

Την ίδια στιγμή, το Ιράκ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα ενδεχόμενα σε περίπτωση που δεν αυξηθεί σημαντικά η ποσόστωση παραγωγής που του αναλογεί στον ΟΠΕΚ, ενώ σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την ιρακινή πετρελαϊκή πολιτική, έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον οργανισμό.

Να σημειωθεί ότι η προοπτική αυτή έρχεται μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το Ιράκ είναι ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη του οργανισμού, ο οποίος ιδρύθηκε στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Στο μέτωπο των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, καθώς και δύο διυλιστήρια πετρελαίου στην περιοχή της Ουφά, σε απόσταση περίπου 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Υποχωρεί το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά 1,16% στα 40,70 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας 0,18% στα 4,001.45 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,10% στα 57,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός χάνει 1,18% στα 6.0298 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αυτή την ώρα αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1355 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα ήπιες μεταβολές παρουσιάζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3174 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,12% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8619 λίρα ανά ευρώ.