Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι ο τρέχων γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» για να τερματιστεί η σύγκρουση που διαρκεί εδώ και πέντε μήνες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι οι συνομιλίες «βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή», έπειτα από αίτημα του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να αρνείται ότι διεξάγονται άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ότι υπάρχουν σχέδια για τέτοιες συνομιλίες στο μέλλον.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά της, αλλά τόνισε ότι δεν επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν «απίστευτα δόλια» και την κατηγόρησε ότι ψεύδεται σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες που, όπως υποστήριξε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είτε το Ιράν το παραδέχεται είτε όχι.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο άμεσων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, έπειτα από μία σημαντική υποχώρηση, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ελαφρώς νωρίς την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν λιγότερο βέβαιοι ότι μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, η οποία έχει αναστατώσει τις ενεργειακές αγορές, είναι κοντά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονταν κατά 1,29%, στα 81,38 δολάρια ανά βαρέλι, στις 1:35 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωνε άνοδο 1,73%, στα 85,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανακατεύθυνε 44 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ενώ απενεργοποίησε δύο σκάφη και πραγματοποίησε έφοδο σε άλλα δύο.

Παράλληλα, το φιλοϊρανικό ιρακινό μέσο Naya μετέδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι σημειώθηκε έκρηξη στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ακούστηκε μέχρι την επαρχία της Βασόρας στο Ιράκ.