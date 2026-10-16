Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, ο οποίος συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Γερμανία και η Γαλλία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Λις χαρακτήρισε τη συμφωνία ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον ευρωπαϊκό κλάδο του αυτοκινήτου, επισημαίνοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των θέσεων εργασίας στους κατασκευαστές, στις επιχειρήσεις προμήθειας εξαρτημάτων και στις βιομηχανικές μονάδες της Κάτω Σαξονίας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο συμβιβασμός θα δώσει ώθηση και σε αναδυόμενους τομείς της αγοράς, όπως η παραγωγή μπαταριών και πράσινου χάλυβα.

Η Γαλλία και η Γερμανία επιβεβαίωσαν την Παρασκευή (16/10) ότι συμφώνησαν σε μια κοινή προσέγγιση για τη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συμφωνία προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) έως το 2035, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, διασφαλίζοντας ότι τα ηλεκτρικά οχήματα της επόμενης γενιάς θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Το Παρίσι και το Βερολίνο κατέληξαν σε συμφωνία για μια κοινή προσέγγιση, με στόχο να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο κυβερνήσεων.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του κλάδου, χωρίς να υπονομεύονται οι κλιματικοί στόχοι και η παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν τόνισε ότι η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στη σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ και στην παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του μέλλοντος στη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η γαλλογερμανική πρωτοβουλία θα οδηγήσει σύντομα σε συμφωνία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους, προς όφελος της απασχόλησης και της βιομηχανίας.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η Ευρώπη να εξελιχθεί σε μια ήπειρο που καινοτομεί, επενδύει και παράγει, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τις θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την κοινή γαλλογερμανική δήλωση, η συμφωνία διαμορφώνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απανθρακοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία συνδυάζει μεγαλύτερη ευελιξία στο ρυθμιστικό πλαίσιο με κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα, παραγωγή και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός, η Γαλλία αποδέχθηκε την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελούσε βασικό αίτημα της Γερμανίας, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει την ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία της και τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτήν.

Η συμφωνία σηματοδοτεί, επομένως, απομάκρυνση από τον αρχικό στόχο της πλήρους μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2035, εξέλιξη που προκαλεί αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με γαλλογερμανικό έγγραφο που είχε στη διάθεσή του την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές CO₂ κατά 90% έως το 2035. Ωστόσο, δεν θα είναι υποχρεωμένες να αντισταθμίσουν το υπόλοιπο 10% των εκπομπών, σε αντίθεση με όσα προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση αιτιολογείται στο έγγραφο με την αναμενόμενη διεύρυνση της χρήσης «ανανεώσιμων καυσίμων», στα οποία περιλαμβάνονται τα βιοκαύσιμα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία αποδέχθηκε αυστηρότερους όρους για την εφαρμογή της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση θα υποχρεούνται να προμηθεύονται εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη ή σε συγκεκριμένες χώρες-εταίρους.

Η πολιτική του «Made in Europe» συνιστά μια μορφή προστατευτισμού, καθώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και στην προώθηση της χρήσης εξαρτημάτων που κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες χώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εισροή κινεζικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Η γαλλογερμανική συμφωνία αναμένεται, τέλος, να διευκολύνει την πρόοδο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και των διαπραγματεύσεων για τη νομοθεσία που αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση. Τα δύο ζητήματα βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.