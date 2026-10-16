ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει
Ειδήσεις
15:04 - 16 Οκτ 2026

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, ο οποίος συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Γερμανία και η Γαλλία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Λις χαρακτήρισε τη συμφωνία ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τον ευρωπαϊκό κλάδο του αυτοκινήτου, επισημαίνοντας ότι συμβάλλει στην προστασία των θέσεων εργασίας στους κατασκευαστές, στις επιχειρήσεις προμήθειας εξαρτημάτων και στις βιομηχανικές μονάδες της Κάτω Σαξονίας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο συμβιβασμός θα δώσει ώθηση και σε αναδυόμενους τομείς της αγοράς, όπως η παραγωγή μπαταριών και πράσινου χάλυβα.

Η Γαλλία και η Γερμανία επιβεβαίωσαν την Παρασκευή (16/10) ότι συμφώνησαν σε μια κοινή προσέγγιση για τη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συμφωνία προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) έως το 2035, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, διασφαλίζοντας ότι τα ηλεκτρικά οχήματα της επόμενης γενιάς θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Το Παρίσι και το Βερολίνο κατέληξαν σε συμφωνία για μια κοινή προσέγγιση, με στόχο να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο κυβερνήσεων.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του κλάδου, χωρίς να υπονομεύονται οι κλιματικοί στόχοι και η παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν τόνισε ότι η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στη σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ και στην παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του μέλλοντος στη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η γαλλογερμανική πρωτοβουλία θα οδηγήσει σύντομα σε συμφωνία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους, προς όφελος της απασχόλησης και της βιομηχανίας.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η Ευρώπη να εξελιχθεί σε μια ήπειρο που καινοτομεί, επενδύει και παράγει, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και τις θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την κοινή γαλλογερμανική δήλωση, η συμφωνία διαμορφώνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απανθρακοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία συνδυάζει μεγαλύτερη ευελιξία στο ρυθμιστικό πλαίσιο με κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα, παραγωγή και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός, η Γαλλία αποδέχθηκε την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελούσε βασικό αίτημα της Γερμανίας, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει την ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία της και τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτήν.

Η συμφωνία σηματοδοτεί, επομένως, απομάκρυνση από τον αρχικό στόχο της πλήρους μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2035, εξέλιξη που προκαλεί αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με γαλλογερμανικό έγγραφο που είχε στη διάθεσή του την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές CO₂ κατά 90% έως το 2035. Ωστόσο, δεν θα είναι υποχρεωμένες να αντισταθμίσουν το υπόλοιπο 10% των εκπομπών, σε αντίθεση με όσα προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση αιτιολογείται στο έγγραφο με την αναμενόμενη διεύρυνση της χρήσης «ανανεώσιμων καυσίμων», στα οποία περιλαμβάνονται τα βιοκαύσιμα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία αποδέχθηκε αυστηρότερους όρους για την εφαρμογή της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση θα υποχρεούνται να προμηθεύονται εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη ή σε συγκεκριμένες χώρες-εταίρους.

Η πολιτική του «Made in Europe» συνιστά μια μορφή προστατευτισμού, καθώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και στην προώθηση της χρήσης εξαρτημάτων που κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες χώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εισροή κινεζικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Η γαλλογερμανική συμφωνία αναμένεται, τέλος, να διευκολύνει την πρόοδο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και των διαπραγματεύσεων για τη νομοθεσία που αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση. Τα δύο ζητήματα βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία
Ειδήσεις

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα
Ειδήσεις

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:33

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:25

Νέος CEO της Intracom ο Λυκούργος Αντωνόπουλος – Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:18

Μπρατάκος: Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά με άνισους όρους ανταγωνισμού

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 15:10

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 15:04

Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας - Τι προβλέπει

Πολιτική
16/10/2026 - 15:04

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη – Στο επίκεντρο της έρευνας και περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:53

Ολοι σπεκουλάρουν με τον Ανδρουλάκη

Πολιτική
16/10/2026 - 14:48

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/10/2026 - 14:48

H Alpha Bank οικοδομεί τη στρατηγική της παρουσία στην Κύπρο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/10/2026 - 14:39

Η αγορά πετρελαίου ζει με δανεικό χρόνο

Οικονομία
16/10/2026 - 14:36

Από το Ταμείο Ανάκαμψης στις ιδιωτικές επενδύσεις: Η δύσκολη επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας

Ειδήσεις
16/10/2026 - 14:35

Πειραιάς: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από συρμό του τραμ

Πολιτική
16/10/2026 - 14:28

«Ουσιαστικούς ελέγχους» ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά το νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Motor Oil

Πολιτική
16/10/2026 - 14:25

Δένδιας από Σαουδική Αραβία: Η περιοχή μας δεν είναι η «γειτονιά των αγγέλων»

Πολιτική
16/10/2026 - 14:20

Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή – Αιχμές για πρώην συνοδοιπόρους που κρατούν την έδρα

Πολιτική
16/10/2026 - 14:13

Μπάζει νερά το ΟΑΚΑ: Ερωτηματικά για τα έργα ανακαίνισης

Magazino
16/10/2026 - 14:02

Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη με την Εθνική Λυρική Σκηνή

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 14:02

Είναι τελικά στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ o Καρτερός;

Ειδήσεις
16/10/2026 - 14:00

Γκουτέρες: «Αυτοκτονία» η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων

Ανεμοδείκτης
16/10/2026 - 13:55

Σενάρια οργιώδους φαντασίας για την επομένη των εκλογών

Ειδήσεις
16/10/2026 - 13:42

Κάλας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο

Ειδήσεις
16/10/2026 - 13:30

Έφυγε από τη ζωή ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης

Εμπορεύματα
16/10/2026 - 13:23

Πετρέλαιο: Πάνω από τα $105 παραμένει το Brent - «Στα ύψη» το φυσικό αέριο

Πολιτική
16/10/2026 - 13:19

Επίσημα νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα ο Τζος Χακ

Νομίσματα
16/10/2026 - 13:03

Ο Γουόρς αποφεύγει να δώσει στίγμα για τα επιτόκια της Fed – Τι σημαίνει αυτό για το Bitcoin

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:56

Ο Ζαχαρίας Γιακουμής νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/10/2026 - 12:39

Κρυσταλλία στο Allwyn Game Time: Η δική μου Boy Band έχει Καραγκούνη, Κατσουράνη και Χάαλαντ

Οικονομία
16/10/2026 - 12:35

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 400 εκατ. ευρώ στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
16/10/2026 - 12:34

Ζελένσκι: Είμαι ευγνώμων στους Ευρωπαίους ηγέτες – Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 12:25

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και για το νέο πρόγραμμα EMTN από S&P 500 και Moody’s

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ