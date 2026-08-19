ΗΠΑ: Οι αποδόσεις των ομολόγων βουτούν μετά την ενίσχυση επαναγορών από τον Μπέσεντ - «Πετάει» ο χρυσός

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σημαντικά, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών. Οι επενδυτές ανησυχούν για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τον αυξημένο δανεισμό που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τον πληθωρισμό, παράγοντες που έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά μετά την είδηση.

Το μεταξύ δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο, τα οποία αποκάλυψαν ότι διευρύνεται η διαφωνία μεταξύ των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Φαίνεται πάντως ότι η πλειοψηφία δεν απορρίπτει την αύξηση των επιτυχίων.

Παράλληλα, η εξασθένηση των ελπίδων για μια συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν έχει επίσης αναστατώσει τις αγορές αυτή την εβδομάδα, ωθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύονται

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν άνοδο, με τον χρυσό να οδεύει προς την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τον Ιούνιο, αφότου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές κρατικού χρέους μεγαλύτερης διάρκειας.

Η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών ανέκοψε, τουλάχιστον προσωρινά, την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία ασκούσε πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς αυτά δεν προσφέρουν απόδοση ή τόκο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού κοντινής λήξης διαπραγματεύονταν πρόσφατα την Τετάρτη γύρω στα 4.540 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο περίπου 2,7%.