Τα πρακτικά της Fed δείχνουν αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό και διάθεση για αύξηση επιτοκίων

Περισσότεροι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον περασμένο μήνα (τρεις μόνο διαφώνησαν επίσημα με την απόφαση), ενώ άλλοι δήλωσαν ότι θα στήριζαν μια αύξηση εάν ο πληθωρισμός δεν βελτιωθεί, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

«Πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι πιθανότατα θα ήταν απαραίτητη μια περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρούσε», αναφέρουν συγκεκριμένα τα πρακτικά.

Τελικά, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε με 9-3 υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου-στόχου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε ένα εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%, όπου ήταν όλο το χρόνο. Το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας χρησιμεύει ως οδηγός για μια ποικιλία καταναλωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων, των πιστωτικών καρτών και των δανείων αυτοκινήτου.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η απόφαση να διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο σταθερό, μεταξύ 3,5% και 3,75%, αντιμετώπισε την αντίθεση τριών προέδρων περιφερειακών Fed, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δικαιολογούνταν μια αύξηση επιτοκίων. Παρότι υπάρχουν 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), συνολικά 19 αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων επτά προέδρων περιφερειακών Fed χωρίς δικαίωμα ψήφου, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. Τα πρακτικά υποδηλώνουν ότι ορισμένοι από τους αξιωματούχους χωρίς δικαίωμα ψήφου θα είχαν επίσης στηρίξει μια αύξηση των επιτοκίων.

Ήταν η πρώτη φορά από το 2016 που τρεις αξιωματούχοι διαφοροποιήθηκαν από την πλειοψηφία προς την ίδια κατεύθυνση σε μια απόφαση νομισματικής πολιτικής. Οι ίδιοι τρεις είχαν εκφράσει αντίθεση και τον Απρίλιο στη διατύπωση που υποδήλωνε ότι η επόμενη κίνηση ήταν πιθανότερο να είναι μια μείωση επιτοκίων.

Στη συνέντευξη Τύπου του Ιουλίου, ο Κέβιν Γουόρς αναγνώρισε τη δημόσια δυσαρέσκεια για τις αυξημένες τιμές, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να περιορίσει τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να υποχωρήσει ο πληθωρισμός προς τον στόχο του 2%. Ο Γουόρς απέφυγε να διευκρινίσει τι ακριβώς θα προκαλούσε μια αύξηση επιτοκίων. Ανέφερε ότι ένας υπεύθυνος χάραξης νομισματικής πολιτικής που έβλεπε τον υποκείμενο πληθωρισμό να επιταχύνεται θα έτεινε προς τη σύσφιξη της πολιτικής, χωρίς όμως να εκφράσει άποψη για το αν θεωρούσε ότι ο πληθωρισμός κινούνταν πράγματι προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει δείξει μια τάση να είναι υπομονετικός όσον αφορά τα επιτόκια. Οι αγορές εξέλαβαν τα σχόλια που έκανε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση ως ήπια για τον πληθωρισμό, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου σε απότομη αύξηση.