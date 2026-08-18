Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σε υψηλό 19 ετών

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έχει εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, και ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές θεωρούν ότι η πτώση των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων μπορεί να συνεχιστεί.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία είναι συνήθως ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκε τη Δευτέρα περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 5,311%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007.

Οι ξένες τοποθετήσεις σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα μειώθηκαν τον Ιούνιο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, με τους μεγαλύτερους κατόχους —Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα και Ιαπωνία— να μειώνουν όλοι τις θέσεις τους.

«Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις φαίνεται πιθανό να κινηθούν προς το 5,60%-5,70% και πιθανότατα με ταχύτερο ρυθμό από το συνηθισμένο, δεδομένης της πρόσφατης διάσπασης του τριετούς σχηματισμού “τριγώνου”», δήλωσε ο Mark Newton, τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της Fundstrat.

Αυτό συμβαίνει, όπως επισημαίνει το CNBC, παρά τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα αναμενόταν να πιέσουν τις αποδόσεις προς τα κάτω. Οι λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου ήταν οι ασθενέστερες από τον Μάιο του 2025, ενώ τα πρόσφατα στοιχεία από την αγορά εργασίας έχουν επίσης δείξει ότι οι συνθήκες ψυχραίνονται.

Τι θα μπορούσε λοιπόν να οδηγήσει τις αποδόσεις ακόμη υψηλότερα;

1. Η παγκόσμια συμμετοχή

Η τελευταία άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων δεν προήλθε αποκλειστικά από τις ΗΠΑ.

Ο Newton της Fundstrat επισήμανε την Ιαπωνία, όπου η χαμηλότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από υψηλότερο αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

«Οι αποδόσεις των 10ετών και 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) αυξήθηκαν και αυτό μεταδόθηκε απευθείας στις αμερικανικές αγορές, οδηγώντας το 30ετές ομόλογο σε νέα υψηλά πολλών ετών», δήλωσε ο Newton.

Εάν οι αποδόσεις και σε άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές συνεχίσουν να αυξάνονται, οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις και για να διακρατούν αμερικανικό κρατικό χρέος, σύμφωνα με έμπειρους παράγοντες της αγοράς.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της BMO επισήμαναν επίσης τις δημοσιονομικές ανησυχίες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη ως έναν πιθανό παράγοντα πίσω από την πρόσφατη αδυναμία των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Ακόμη και αν τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ εξασθενήσουν, μια παγκόσμια αναπροσαρμογή του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού θα μπορούσε να διατηρήσει ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

2. Περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Ένας ακόμη κίνδυνος είναι η αμερικανική οικονομία να παραμείνει απλώς υπερβολικά ισχυρή, ώστε τα επιτόκια να μπορέσουν να υποχωρήσουν σημαντικά.

Οι αγορές αυτή τη στιγμή τιμολογούν έναν ασυνήθιστα ευνοϊκό συνδυασμό: ανθεκτική ανάπτυξη και μετοχές σε ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με σημείωμα της Deutsche Bank αργά τη Δευτέρα. Ο συνδυασμός αυτός περιορίζεται μόνο από το ενδεχόμενο πρόσθετης νομισματικής σύσφιξης από τις κεντρικές τράπεζες και από ελεγχόμενα σοκ στην προσφορά εμπορευμάτων. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να διατηρηθεί.

«Εξ ορισμού, η ισχυρή ανάπτυξη και τα υψηλά επίπεδα ανάληψης επενδυτικού κινδύνου σημαίνουν ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα παραμείνουν χαλαρές, αυξάνοντας τη ζήτηση και ωθώντας τις κεντρικές τράπεζες σε ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων», έγραψε ο Henry Allen, macro strategist της Deutsche Bank.

Εάν η ανάπτυξη παραμείνει ισχυρή και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμείνουν χαλαρές, η ζήτηση μπορεί να παραμείνει αρκετά υψηλή ώστε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε αυξημένα επίπεδα και να αναγκάσει τη Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια περισσότερο από όσο αναμένουν σήμερα οι επενδυτές.

Η Deutsche Bank σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και ότι, ιστορικά, τα σημερινά επίπεδα πληθωρισμού έχουν συνδεθεί με πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων. Η ανάλυσή της δείχνει ότι όταν ο πληθωρισμός CPI βρίσκεται πάνω από το 3%, ιστορικά αυτό έχει συνδεθεί με περισσότερες από 100 μονάδες βάσης αυξήσεων επιτοκίων κατά το πρώτο έτος ενός κύκλου αυξήσεων της Fed.

Υπάρχει προηγούμενο για απότομη ανατιμολόγηση στην αγορά ομολόγων ακόμη και χωρίς ύφεση. Στις αρχές του 2024, η ισχυρότερη ανάπτυξη και ο υψηλότερος πληθωρισμός οδήγησαν την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου από το 3,88% στο τέλος του 2023 στο 4,70% στα τέλη Απριλίου, καθώς οι προσδοκίες για γρήγορες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed εγκαταλείφθηκαν.

3. Προσφορά, πληθωρισμός και «term premium»

Ο τρίτος κίνδυνος αφορά ειδικά τα μακροπρόθεσμα ομόλογα: οι επενδυτές μπορεί να απαιτήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση για να δανείσουν χρήματα στην αμερικανική κυβέρνηση για πολλές δεκαετίες.

Η μεγάλη έκδοση νέων κρατικών ομολόγων αποτελεί έναν από τους παράγοντες πίεσης. Η BMO σημείωσε ότι η πιο πρόσφατη δημοπρασία 30ετών ομολόγων πραγματοποιήθηκε με την υψηλότερη απόδοση από το 2001, ενώ πέντε από τις προηγούμενες επτά δημοπρασίες 20ετών ομολόγων είχαν παρουσιάσει «tail», ένδειξη ότι η ζήτηση για ομόλογα μεγάλης διάρκειας δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο πίεσης. Η BMO ανέφερε ότι η ενέργεια παραμένει ένας πιθανός αρνητικός καταλύτης για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ιδιαίτερα επειδή οι αποδόσεις έχουν δείξει μικρή διάθεση να υποχωρήσουν παρά τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία.

Ένα νέο σοκ στις τιμές των εμπορευμάτων θα έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι «ο συνδυασμός ενός αρνητικού πλήγματος τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό θα μπορούσε να πλήξει ταυτόχρονα τις μετοχές και τα ομόλογα».

Προς το παρόν, αυτό αφήνει τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ευάλωτα από πολλές πλευρές ταυτόχρονα: αυξανόμενες παγκόσμιες αποδόσεις, μια οικονομία που μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερη από το αναμενόμενο και επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την προσφορά κρατικού χρέους.

Όπως το έθεσε η Deutsche Bank:

«Η τρέχουσα αποτίμηση της αγοράς αφήνει σχεδόν μηδενικό περιθώριο για λάθος.»