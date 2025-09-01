Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Ανατροπή νταλίκας «εκτόξευσε» αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα

Νταλίκα, που μετέφερε αυτοκίνητα ανετράπη στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα και κυκλοφοριακό χάος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, λίγο πριν την έξοδο για την Περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και ανετράπη.

Σύμφωνα με τον Σκάι, από την ανατροπή της, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε αποκολλήθηκαν από την καρότσα και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς.

Λόγω του ατυχήματος, έχουν κλείσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και μία λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.