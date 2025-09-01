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Γεωργιάδης για Τσίπρα: Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας – Αν επιστρέψει, τον καλωσορίζω
Πολιτική
12:33 - 01 Σεπ 2025

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας – Αν επιστρέψει, τον καλωσορίζω

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, άφησε νέες αιχμές, σχολιάζοντας τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό που έλαβε χώρα στο νοσοκομείο της Σύρου την Κυριακή (31/8) καθώς επίσης και στην πρόοδος που έχει σημειωθεί στη δημόσια υγεία.   

Πιο αναλυτικά, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στο «πολιτικό ταλέντο» του Αλέξη Τσίπρα και σημείωσε ότι, παρόλο που δεν εξελίχθηκε πολτικά, παραμένει ένας υπολογίσιμος αντίπαλος.

«Είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή στο ευρύ κοινό. Τον παρακολουθώ από το 2006, που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό, που έπαιρνε 3%, και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, το οποίο το σπατάλησε διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εάν κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, την πολιτική», είπε αρχικά.

Σε άλλο σημείο αναφερόμενος στα πρόσωπα της αντιπολίτευσης σχολίασε: «Αυτή τη στιγμή οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι —ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελλος— ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη. Δεν έχουν το κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, εάν μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, ξέρεις περίπου από πριν τι θα πει· δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης. Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή. Εάν μιλάει ο κ. Φάμελλος, ωραία μιλάει, αλλά δεν σε συναρπάζει».

Και κατέληξε: «Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη. Εάν κατάφερε αυτά τα χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί, θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Εάν συνεχίσει την ίδια κασέτα, νομίζω δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι θα ανακοινώσει κόμμα στη ΔΕΘ. Όπως τον διαβάζω τον Τσίπρα, ποτέ δεν έχω πέσει έξω, γιατί τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, θα εκφράσει τους προβληματισμούς του για την κοινωνία, τους αριστερίστικους και τους λίγο νεφελώδεις, θα ξεκινήσει μια περιοδεία με το βιβλίο του, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει γύρω στα Χριστούγεννα, αρχές του έτους».

Διαμαρτυρίες στο νοσοκομείο της Σύρου

Τα άτομα που συγκεντρώθηκαν για τα εγκαίνια της ογκολογικής μονάδας στη Σύρο, «ήταν περίπου αυτοί που είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες», ανέφερε για το περιστατικό ο υπουργός Υγείας και προσέθεσε:

«Μέσα στο νοσοκομείο με περίμεναν συνδικαλιστές του νοσοκομείου κάναμε και ωραία κουβέντα, μία χαρά. Όσο συνέβαινε αυτό, μαζεύτηκαν από έξω και δεν τους άφησε η αστυνομία να μπουν μέσα γιατί δεν έχουν δουλειά με το νοσοκομείο, εργατικό κέντρο, αναρχικές ομάδες, μέλη καταλήψεων. Όπως μου είπε η αστυνομία ήταν περίπου αυτοί που είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Όταν έφυγα, μπήκα στο αυτοκίνητο με τον γιο μου που ήταν μαζί μου και μας επιτέθηκαν πιο τρομακτικά από ό,τι φαίνεται στο βίντεο με γροθιές και μπουκάλια και αντικείμενα για να σπάσουν τα τζάμια. Άλλο η διαμαρτυρία άλλο η βία».

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό να καλύψουμε το 100% των κενών, οι συνδικαλιστικοί αντίπαλοί μου λένε ότι τα έχουμε πάει καλύτερα από πέρσι. Τα κενά ήταν 82% λιγότερα από πέρυσι, το λέει η ΠΟΕΔΗΝ. Για παράδειγμα πέρσι γινόταν φασαρία για την Κω, ακούσατε φέτος κάτι για το νησί αυτό;»

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