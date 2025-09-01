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Ράπτη: Εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Πολιτική
12:20 - 01 Σεπ 2025

Ράπτη: Εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Reporter.gr Newsroom
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Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μίλησε στo ΕΡΤNews, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο στην υποστήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων.

Η κ. Ράπτη παρουσίασε το πρόγραμμα «Οι νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί σε πανελλαδικό επίπεδο και στοχεύει στην ουσιαστική βοήθεια των γονέων που έχουν παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει τους γονείς ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην εργασία τους και να διαχειρίζονται καλύτερα τις καθημερινές τους ανάγκες.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση για τους γονείς, με ποσά που διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της απασχόλησης:

  • 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση φροντιστή,
  • 300 ευρώ το μήνα για μερική απασχόληση.

Η επιλογή του φροντιστή γίνεται από τη μητέρα ή τον πατέρα, ενώ σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών ο γονέας μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο πιστοποιημένο φροντιστή. Για να ενταχθεί μια οικογένεια στο πρόγραμμα, το εισοδηματικό όριο είναι τα 24.000 ευρώ ετησίως ανά γονέα.

Οι φροντιστές που θα απασχοληθούν πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
  • Να έχουν παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο,
  • Να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας, πρώτων βοηθειών και να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε ήδη σε 62 δήμους, όπου υπεγράφησαν 925 συμφωνητικά συνεργασίας. Τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο, αναμένεται η καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη σύναψη περίπου 4.500 συμφωνητικών.

Στη συνέχεια, η υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζοντας ότι η σιωπή δεν αποτελεί λύση και καλώντας τις γυναίκες να κάνουν χρήση των διαθέσιμων δομών υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, η οποία παρέχει ανώνυμη και δωρεάν υποστήριξη από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Επίσης, υπάρχουν 44 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, όπου θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να βρουν προστασία και βοήθεια.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται άμεση μεταφορά των θυμάτων σε ξενοδοχεία, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), και στη συνέχεια παραμονή έως 6 μήνες σε ξενώνες με πλήρη ψυχολογική, νομική και εργασιακή υποστήριξη.

Τέλος, η κ. Ράπτη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη», το οποίο έχει στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Το καλοκαίρι, όπως ανέφερε, συμμετείχαν 80.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έλαβαν πιστοποίηση συμμετοχής και τώρα καταβάλλεται η οικονομική αποζημίωση των 100 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

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