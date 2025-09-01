ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά
12:28 - 01 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη διήμερη μεγάλη εκδήλωση για όσους αναζητούν εργασία, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 100 επιχειρήσεις προσφέροντας πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, ενώ δήλωση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε πατώντας εδώ.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό.
  • Ενημερωθούν για τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις.
  • Διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντός τους.
  • Συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Συναντήσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
  • Πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά των υποψηφίων.
  • Αναδείξουν σε σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει η κάθε εταιρεία.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία για καταχρηστική πρακτική της ΕΤΕ: Ερώτηση Αποστολάκη για αυθαίρετη μετατροπή λογαριασμών με χρέωση
Οικονομία

Καταγγελία για καταχρηστική πρακτική της ΕΤΕ: Ερώτηση Αποστολάκη για αυθαίρετη μετατροπή λογαριασμών με χρέωση

Βίλα Ζωγράφου: Ανάπλαση 26 στρεμμάτων πρασίνου και πολιτισμού με προϋπολογισμό €9,2 εκατ.
Αυτοδιοίκηση

Βίλα Ζωγράφου: Ανάπλαση 26 στρεμμάτων πρασίνου και πολιτισμού με προϋπολογισμό €9,2 εκατ.

Ράπτη: Εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Πολιτική

Ράπτη: Εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και θύματα ενδοοικογενειακής βίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7
Φορολογία

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων
Επιχειρήσεις

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19/06/2026 - 13:40

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 13:34

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 13:31

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:15

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:09

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 13:03

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Οικονομία
19/06/2026 - 13:01

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (24/6) θα διενεργηθεί δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:58

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλύσεις
19/06/2026 - 12:56

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 12:51

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Υγεία
19/06/2026 - 12:49

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 12:46

Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/06/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 12:33

OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου

Πολιτική
19/06/2026 - 12:29

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Ναυτιλία
19/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

Οικονομία
19/06/2026 - 12:16

Ακάθεκτος ο ελληνικός τουρισμός: Αύξηση 10,6% στις αφίξεις και 9,5% στις εισπράξεις τον Απρίλιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:08

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:04

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Πολιτική
19/06/2026 - 11:58

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:42

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Πολιτική
19/06/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:34

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Πολιτική
19/06/2026 - 11:24

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 11:05

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 10:38

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ