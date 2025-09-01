ΔΥΠΑ: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη διήμερη μεγάλη εκδήλωση για όσους αναζητούν εργασία, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 100 επιχειρήσεις προσφέροντας πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, ενώ δήλωση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε πατώντας εδώ.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να:

Συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό.

Ενημερωθούν για τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις.

Διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντός τους.

Συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα έχουν τη δυνατότητα να: