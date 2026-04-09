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Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) σε αναλυτές: Καλή χρονιά το 2026 - Πώς κινούνται Αττική και Εγνατία Οδός
Αναλύσεις
09:23 - 09 Απρ 2026

Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) σε αναλυτές: Καλή χρονιά το 2026 - Πώς κινούνται Αττική και Εγνατία Οδός

Reporter.gr Newsroom
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«Τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται εντός της πορείας που έχουμε ανακοινώσει ότι ακολουθούμε. Αναμένουμε ότι και το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025.

Σχετικά με τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση του Ομίλου ανέφερε πως κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη, καθώς όλα εξαρτώνται από το αν και πόσο σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποκλιμάκωση.

Με τα σημερινά δεδομένα, δεν υφίσταται επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου, με δεδομένο και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συμβάσεων περιλαμβάνει σαφείς όρους προστασίας έναντι ενδεχόμενης αύξησης του κόστους.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες, η διοίκηση επεσήμανε τα εξής:

  • Αττική Οδός: Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κυκλοφοριακός όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 2%-3% σε ετήσια βάση, παρά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Η πορεία των εσόδων παραμένει ισχυρή λόγω της συμβατικής αναπροσαρμογής των διοδίων, αλλά και του μίγματος της κυκλοφορίας.
  • Εγνατία Οδός: Παρά τις εργασίες αναβάθμισης και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 4,5%.
  • Νέα έργα: Ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας 2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πως έως τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2027 θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί αντίστοιχης αξίας. Ο Όμιλος διαθέτει τη χρηματοδοτική ευρωστία να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες, διατηρώντας ακέραια την υφιστάμενη κεφαλαιακή του δομή.
  • Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 50% του έργου, με τις διαπραγματεύσεις με τη Masdar να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως, ο Όμιλος αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 50% σε υδροηλεκτρικά έργα, offshore αιολικά πάρκα κ.α.
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