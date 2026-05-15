Βρετανία: Πολιτική πίεση στον Στάρμερ – Τα τέσσερα σενάρια της επόμενης ημέρας
12:29 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πολιτική πίεση, με εκκλήσεις για παραίτηση και έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο εσωκομματικής αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Οι πρόσφατες απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια σε τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τροφοδοτώντας σενάρια πολιτικής αστάθειας που επηρεάζουν και τις αγορές, με τη στερλίνα και τα βρετανικά ομόλογα να καταγράφουν πιέσεις.

Η πολιτική κατάσταση στη Βρετανία παραμένει ρευστή, με το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των Εργατικών να παραμένει ανοιχτό και την επόμενη περίοδο να θεωρείται κρίσιμη για τις εσωκομματικές ισορροπίες και τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας Guardian, η εξέλιξη της κρίσης μπορεί να κινηθεί σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

1. Εσωκομματική αναμέτρηση χωρίς τον Άντι Μπέρναμ

Ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για πιθανή πρόκληση της ηγεσίας είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ωστόσο δεν είναι μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα απαιτούσε την εκλογή του μέσω ενδιάμεσης εκλογικής διαδικασίας, με την υποστήριξη εν ενεργεία βουλευτή και τουλάχιστον 80 συναδέλφων του ή με συμφωνία για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Στάρμερ.

Η πρόσφατη παραίτηση του βουλευτή Τζον Σίμονς, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση να διευκολύνει ενδεχόμενη υποψηφιότητα Μπέρναμ, προσθέτει νέα δεδομένα, αν και η τελική στάση της Ντάουνινγκ Στριτ παραμένει αβέβαιη.

Εάν η προσπάθεια δεν προχωρήσει, το εσωκομματικό τοπίο ενδέχεται να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ο Γουές Στρίτινγκ, που αποχώρησε πρόσφατα από το υπουργείο Υγείας, φέρεται να είχε διερευνήσει τη δυνατότητα υποψηφιότητας, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη. Παρόμοια κινητικότητα δεν καταγράφεται ακόμη από άλλα στελέχη όπως η Άντζελα Ρέινερ ή ο Εντ Μίλιμπαντ.

Ωστόσο, το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς ενδεχόμενες αποκαλύψεις από κυβερνητικά έγγραφα για διορισμούς και πολιτικές αποφάσεις θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις ισορροπίες.

Σε περίπτωση επίσημης διαδικασίας αμφισβήτησης, ο Στάρμερ θα είχε τη δυνατότητα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα και να διεκδικήσει τη στήριξη των μελών του κόμματος.

2. Άμεση αναμέτρηση με τον Μπέρναμ

Ένα δεύτερο σενάριο προβλέπει ταχύτερη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πολιτικό «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του Μπέρναμ μέσω ενδιάμεσων εκλογών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα εβδομάδων για την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, με τον νικητή να αποκτά κοινοβουλευτική έδρα και να μπορεί να διεκδικήσει επισήμως την ηγεσία.

Ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να υπερασπιστεί τη θέση του σε εσωκομματική αναμέτρηση, με πιθανό αποτέλεσμα είτε την επιβεβαίωσή του είτε την ανατροπή της ηγεσίας.

3. Μακροχρόνια εκκρεμότητα με τον Μπέρναμ

Ένα τρίτο σενάριο αφορά μια πιο παρατεταμένη χρονικά διαδικασία. Εάν ο Μπέρναμ δεν καταφέρει άμεσα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έδρα, η πιθανή επιστροφή του στη Βουλή θα μπορούσε να μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας του ως δημάρχου το 2028.

Ορισμένοι βουλευτές εκτιμούν ότι μια αλλαγή ηγεσίας κοντά σε εκλογικό κύκλο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά διαχειρίσιμη, ωστόσο μια τέτοια καθυστέρηση θα άφηνε τον Στάρμερ να κυβερνά υπό συνεχή αμφισβήτηση, με πιθανές επιπτώσεις στην πολιτική σταθερότητα και στα ποσοστά των Εργατικών.

4. Διατήρηση της ηγεσίας από τον Στάρμερ

Το τέταρτο σενάριο προβλέπει την παραμονή του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία, παρά την αυξανόμενη εσωκομματική πίεση. Ήδη, σχεδόν 100 βουλευτές των Εργατικών φέρονται να έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή να ζητούν αλλαγή ηγεσίας.

Σε αυτή την εκδοχή, ο πρωθυπουργός θα επιχειρούσε πολιτική ανασύνταξη και επανατοποθέτηση της κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της δημοσκοπικής εικόνας του κόμματος. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίτευξη ανατροπής του κλίματος θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη υπό τις παρούσες συνθήκες.

