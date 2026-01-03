Ψηφιακός μετασχηματισμός 2026: Σημαντικές εξελίξεις σε δικαιοσύνη και υγεία

Το 2026 αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ελλάδας, με μια σειρά από έργα και προγράμματα που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να καταστήσουν τη χώρα πρότυπο ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη.

Με βασικούς άξονες τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, οι πρωτοβουλίες αυτές φιλοδοξούν να μεταμορφώσουν τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες. Το πρόγραμμα Ultra Fast Broadband (UFBB) αναμένεται να φέρει επανάσταση στην ψηφιακή υποδομή, προσφέροντας ταχύτητες έως 1 Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας τη στρατηγική της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση της διαδικτυακής πρόσβασης, αλλά δημιουργεί ένα σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και καθιστώντας τη διοίκηση πιο αποτελεσματική.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές αναβαθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και της υγείας, μέσω της ψηφιοποίησης δικαστικών αρχείων και της ολοκλήρωσης του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Η ανάπτυξη υποδομών 5G θα εξασφαλίσει ότι και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα συμμετέχουν στην ψηφιακή επανάσταση, αποκτώντας πρόσβαση σε σύγχρονες επικοινωνιακές υπηρεσίες.

Με την υλοποίηση των Mission Critical Networks, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα επικοινωνιών για τα Σώματα Ασφαλείας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του κράτους. Όλα αυτά τα έργα αναδεικνύουν τη δέσμευση της κυβέρνησης για ψηφιακό μετασχηματισμό που βελτιώνει τις υπηρεσίες, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προάγει την ισοτιμία για όλους τους πολίτες.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, «Το 2026 αποτελεί έτος ωρίμανσης της ψηφιακής στρατηγικής που εφαρμόζεται από το 2019. Κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και την Υγεία, αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ψηφιοποίηση δισεκατομμυρίων σελίδων και ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ενισχύουν τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ασφάλεια δικαίου. Ταυτόχρονα, έργα συνδεσιμότητας όπως το Ultra Fast Broadband και η επέκταση των δικτύων 5G μειώνουν το ψηφιακό χάσμα και καθιστούν το κράτος πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και ανθεκτικό».

Κορυφαία ορόσημα του 2026

Το Ultra Fast Broadband θα φέρει δίκτυα οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές για περίπου 830.000 συνδέσεις, με ταχύτητες έως 1 Gbps, σε ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, προϋπολογισμού σχεδόν 829 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η προώθηση της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.

Η ανάπτυξη δικτύου 5G σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές θα ενισχύσει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με δημόσια διαβούλευση προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι Mission Critical Networks για τα Σώματα Ασφαλείας θα ενοποιήσουν υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες (TETRA, 4G/5G), με ολοκλήρωση του διαγωνισμού το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της διαστημικής παρακολούθησης, αναμένεται η εκτόξευση 11 ελληνικών μικροδορυφόρων , συνδεδεμένων με τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» , για παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων με εφαρμογές στη γεωργία και την πολιτική προστασία.

Ολοκλήρωση της εθνικής κτηματογράφησης με δημόσια ανάρτηση 100% των δικαιωμάτων έως το πρώτο τρίμηνο, εξασφαλίζοντας τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Η ψηφιοποίηση δικαστικών αρχείων (300 εκατ. σελίδες) και η αναβάθμιση του δικαστικού συστήματος θα επιτρέψουν ταχύτερη, διαφανέστερη και πιο αποτελεσματική δικαστική διαδικασία.

Στον τομέα της υγείας, η ολοκλήρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας , του Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών Ασθενών και η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής θα βελτιώσουν την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας.

Δημιουργία ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με Πολίτες και Επιχειρήσεις (CRM), με προσφορά 250 ψηφιακών υπηρεσιών στις Περιφέρειες και λειτουργία της πλατφόρμας Support.gov.gr.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να ενισχύσουν την προσβασιμότητα και τη διαφάνεια, να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα και να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.