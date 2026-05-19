«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία», μια νέα ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφής και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, παρουσίασαν σήμερα, Τρίτη (19/5), οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 25,48 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, και φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, το έργο δημιουργεί ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα για την παραγωγή, τις εξαγωγές και τη διεθνή προβολή των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη στήριξη του παραγωγού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροδιατροφής, τη διευκόλυνση των εξαγωγών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.

Με την «Εξωστρεφή Γεωργία», αναπτύσσονται νέα πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, αξιοποιώντας δεδομένα, διαλειτουργικότητες και σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναβάθμιση της πλατφόρμας εξαγωγικού εμπορίου «Easy Agro Expo» για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία του πολυγλωσσικού ψηφιακού portal «Greek Farms» για τη διεθνή προβολή ελληνικών προϊόντων, παραγωγών και περιοχών.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς, μέσα από συστήματα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου, διαλειτουργικά με ευρωπαϊκά συστήματα, όπως το «TRACES». Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν καλύτερη αποτύπωση του ισοζυγίου ελληνικών προϊόντων, τι παράγεται, τι εισάγεται και τι διακινείται στην αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων και στην προστασία των παραγωγών.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Όπως τόνισε, «η εξωστρέφεια χτίζεται όταν ο παραγωγός πιστεύει στο προϊόν του, όταν συνεργάζεται, όταν επενδύει στην ποιότητα και όταν ο επιχειρηματίας αντιλαμβάνεται τον κόπο και την αγωνία του παραγωγού. Υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα. Υπάρχει αναγνώριση της ποιότητας και της αυθεντικότητάς τους. Υπάρχει σεβασμός για τη μεσογειακή διατροφή, για τα 121 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γη συνδέεται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την ποιότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε μια οργανωμένη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας, που θα δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς και την ελληνική οικονομία. Με την “Εξωστρεφή Γεωργία” επενδύουμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η διαφάνεια ενισχύουν την αξιοπιστία της αγοράς και προστατεύουν την αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων. Θέλουμε ο Έλληνας παραγωγός να έχει καλύτερα εργαλεία, καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και ισχυρότερη θέση απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της αγροτικής παραγωγής και της εξωστρέφειας, μέσα από δεδομένα, διαλειτουργικότητες και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η τεχνολογία προφανώς και είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και της αγροτικής πολιτικής. Πριν μερικούς μήνες είχαμε δεσμευτεί για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να βάλουμε ένα φρένο στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων και κυρίως αυτών με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Ερχόμαστε σήμερα να παρουσιάσουμε τα πρώτο από τα μέτρα που ανακοινώσαμε, που είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος business intelligence προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα και να δημιουργήσουμε ισοζύγια παραγωγής. Αλγορίθμους δηλαδή εκτίμησης παραγωγής προϊόντων και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ ώστε μέσω του MyData να καταγράφονται τα δεδομένα πωλήσεων. Στόχος είναι το σύστημα σε πλήρη λειτουργία να γνωρίζει ανά ΑΦΜ, τι εισάγει, τι εξάγει, τι παράγει και τι πουλάει στην τοπική αγορά. Παράλληλα με το νέο μητρώο αγροτών μπορούμε να έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα για το προφίλ του αγρότη, προστατεύοντας τον αγώνα αυτών που θέλουν πραγματικά να μείνουν στο χωράφι, σε σχέση με επιτήδειους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Αχιλλέας Κανάρης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke-SGA Holdings Α.Ε. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων Αλέξανδρος Κίκιζας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Collectives S.A. Βαγγέλης Πορής και ο σεφ και επιχειρηματίας της εστίασης, Μανώλης Παπουτσάκης.