ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:32 - 19 Μάι 2026

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία», μια νέα ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφής και της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, παρουσίασαν σήμερα, Τρίτη (19/5), οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Με πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 25,48 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, και φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, το έργο δημιουργεί ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα για την παραγωγή, τις εξαγωγές και τη διεθνή προβολή των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη στήριξη του παραγωγού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροδιατροφής, τη διευκόλυνση των εξαγωγών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.

Με την «Εξωστρεφή Γεωργία», αναπτύσσονται νέα πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, αξιοποιώντας δεδομένα, διαλειτουργικότητες και σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναβάθμιση της πλατφόρμας εξαγωγικού εμπορίου «Easy Agro Expo» για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία του πολυγλωσσικού ψηφιακού portal «Greek Farms» για τη διεθνή προβολή ελληνικών προϊόντων, παραγωγών και περιοχών.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς, μέσα από συστήματα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου, διαλειτουργικά με ευρωπαϊκά συστήματα, όπως το «TRACES». Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν καλύτερη αποτύπωση του ισοζυγίου ελληνικών προϊόντων, τι παράγεται, τι εισάγεται και τι διακινείται στην αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων και στην προστασία των παραγωγών.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Όπως τόνισε, «η εξωστρέφεια χτίζεται όταν ο παραγωγός πιστεύει στο προϊόν του, όταν συνεργάζεται, όταν επενδύει στην ποιότητα και όταν ο επιχειρηματίας αντιλαμβάνεται τον κόπο και την αγωνία του παραγωγού. Υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα. Υπάρχει αναγνώριση της ποιότητας και της αυθεντικότητάς τους. Υπάρχει σεβασμός για τη μεσογειακή διατροφή, για τα 121 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γη συνδέεται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την ποιότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε μια οργανωμένη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας, που θα δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς και την ελληνική οικονομία. Με την “Εξωστρεφή Γεωργία” επενδύουμε σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η διαφάνεια ενισχύουν την αξιοπιστία της αγοράς και προστατεύουν την αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων. Θέλουμε ο Έλληνας παραγωγός να έχει καλύτερα εργαλεία, καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και ισχυρότερη θέση απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της αγροτικής παραγωγής και της εξωστρέφειας, μέσα από δεδομένα, διαλειτουργικότητες και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η τεχνολογία προφανώς και είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και της αγροτικής πολιτικής. Πριν μερικούς μήνες είχαμε δεσμευτεί για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να βάλουμε ένα φρένο στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων και κυρίως αυτών με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Ερχόμαστε σήμερα να παρουσιάσουμε τα πρώτο από τα μέτρα που ανακοινώσαμε, που είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος business intelligence προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα και να δημιουργήσουμε ισοζύγια παραγωγής. Αλγορίθμους δηλαδή εκτίμησης παραγωγής προϊόντων και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ ώστε μέσω του MyData να καταγράφονται τα δεδομένα πωλήσεων. Στόχος είναι το σύστημα σε πλήρη λειτουργία να γνωρίζει ανά ΑΦΜ, τι εισάγει, τι εξάγει, τι παράγει και τι πουλάει στην τοπική αγορά. Παράλληλα με το νέο μητρώο αγροτών μπορούμε να έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα για το προφίλ του αγρότη, προστατεύοντας τον αγώνα αυτών που θέλουν πραγματικά να μείνουν στο χωράφι, σε σχέση με επιτήδειους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Αχιλλέας Κανάρης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke-SGA Holdings Α.Ε. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων Αλέξανδρος Κίκιζας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Collectives S.A. Βαγγέλης Πορής και ο σεφ και επιχειρηματίας της εστίασης, Μανώλης Παπουτσάκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη
Ειδήσεις

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030
Ειδήσεις

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο
Τεχνολογία

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής - Μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της παραγωγικής Ελλάδας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής - Μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της παραγωγικής Ελλάδας

Παρουσίαση Data.gov.gr: Η πύλη που φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό κράτος
Τεχνολογία

Παρουσίαση Data.gov.gr: Η πύλη που φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό κράτος

Μοντέλο ΑΑΔΕ στους αγροτικούς ελέγχους – Πληρωμή €2,31 δισ. σε 600.000 αγρότες φέτος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μοντέλο ΑΑΔΕ στους αγροτικούς ελέγχους – Πληρωμή €2,31 δισ. σε 600.000 αγρότες φέτος

Σχοινάς: Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι - Συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας για αφθώδη πυρετό
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι - Συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας για αφθώδη πυρετό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ