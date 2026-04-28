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Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο
Πολιτική
11:55 - 28 Απρ 2026

Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).      

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την ακρόαση της νέας ηγεσίας της ΕΕΤΤ στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η Αρχή έχει οριστεί ως ο εθνικός φορέας αρμοδιότητας για την εφαρμογή του DSA.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι πάνω σε αυτήν τη νομοθεσία στηρίζεται και η κυβερνητική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις για την ηγεσία της ΕΕΤΤ -το Δημήτρη Βαρουτά για τη θέση του προέδρου και τους Σωτήρη (Άκη) Μαρκάτο και Αντώνη Κάργα για τις θέσεις των αντιπροέδρων- ο υπουργός αναφέρθηκε και στα βασικά ανοικτά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Επιτροπή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημόσια διαβούλευση για τις ζώνες συχνοτήτων 900 και 1.800 MHz, η οποία έχει παραταθεί έως τις 7 Μαΐου, ενόψει της εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση των τελών χρήσης του φάσματος, καθώς και ο καθορισμός νέων τιμών χονδρικής στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Σημαντικό θέμα αποτελεί και η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, για την οποία αναμένεται σχετικό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναμόρφωση του φάσματος που χρησιμοποιούν τα Σώματα Ασφαλείας, ως συνέχεια της τεχνολογίας TETRA και των ασφαλών επικοινωνιών. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την επόμενη δεκαετία, για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση με περισσότερα από 70 σχόλια.

Παράλληλα, στην ατζέντα της ΕΕΤΤ βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τον ταχυδρομικό τομέα και την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, ιδίως σε σχέση με το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή καλείται επίσης να προσαρμοστεί στο νέο Digital Network Act (DNA), που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2026 και αντικαθιστά το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, απαιτείται προετοιμασία για επερχόμενες πρωτοβουλίες, όπως το EU Space Act και το EU Delivery Act.

Ο κ. Παπαστεργίου επανέλαβε τη σημασία του ρόλου της ΕΕΤΤ ως εθνικού συντονιστή για το DSA, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πράξη αποτελεί τη βάση για πολιτικές προστασίας ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στα προτεινόμενα πρόσωπα για τη διοίκηση της Αρχής, τόνισε ότι διαθέτουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία. Για τη θέση του προέδρου προτείνεται ο Δημήτρης Βαρουτάς, ο οποίος έχει ήδη διατελέσει αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ για δύο θητείες και διαθέτει εκτενή εμπειρία σε ρυθμιστικά και θεσμικά ζητήματα. Έχει επίσης υπηρετήσει ως αναπληρωτής αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών από το 2007 έως το 2016, ενώ είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ με σημαντικό επιστημονικό έργο.

Για τη θέση του αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών προτείνεται ο Άκης Μαρκάτος, φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Οπτική από το Πανεπιστήμιο του Reading, με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ρυθμιστικά ζητήματα τηλεπικοινωνιών.

Για τη θέση του αντιπροέδρου Ταχυδρομείων προτείνεται ο Αντώνης Κάργας, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με εξειδίκευση στην οικονομική θεωρία και τη ρύθμιση αγορών, καθώς και εκτενή εμπειρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα ηγεσία καλείται να συνεχίσει το σημαντικό έργο της ΕΕΤΤ σε μια περίοδο όπου η διαχείριση του ραδιοφάσματος —ενός κρίσιμου εθνικού πόρου— και η ρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

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