Κίεβο: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας - Οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Στο Κίεβο διεξάγεται σήμερα (3/1) νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων της, με στόχο την προετοιμασία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, η Μόσχα προειδοποιεί ότι προτίθεται να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία παρακολουθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι δεκαπέντε χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Η συνάντηση προηγείται της συνόδου κορυφής του «συνασπισμού των προθύμων», που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι βασικό αντικείμενο των συνομιλιών αποτελούν οι «εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι σύμμαχοι στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Τον Δεκέμβριο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επαφές στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, όμως παραμένουν ανοιχτά ευαίσθητα ζητήματα.

Ρωσικές απειλές και στρατιωτική κατάσταση

Η Ρωσία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι σκοπεύει να σκληρύνει τη στάση της, κατηγορώντας το Κίεβο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και για πλήγμα που -σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά- προκάλεσε τον θάνατο 28 αμάχων σε ρωσοκρατούμενη περιοχή της Χερσώνας κατά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 19,4% του ουκρανικού εδάφους, με το 0,94% να έχει καταληφθεί μέσα στο 2025. Τον Δεκέμβριο η Ρωσία κατέλαβε 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σημειώνοντας τη μικρότερη μηνιαία επέκταση από τον Μάρτιο, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις επιχειρήσεις της στο Ντονμπάς, όπου βρίσκονται οι κύριες γραμμές άμυνας της Ουκρανίας.

Απομάκρυνση αμάχων και πολιτικές αλλαγές

Λόγω της πίεσης στο μέτωπο, οι ουκρανικές αρχές αποφάσισαν να απομακρύνουν περισσότερα από 3.000 παιδιά και τις οικογένειές τους από περίπου 40 οικισμούς στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του για το 2026, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «έτοιμη κατά 90%», τονίζοντας ότι το υπόλοιπο 10% -κυρίως το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών- θα καθορίσει «τη μοίρα της ειρήνης». Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τοποθετώντας επικεφαλής του προεδρικού γραφείου τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ και εκφράζοντας την πρόθεση να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ.

Επισημαίνεται ότι οι πρώτες ημέρες του 2026 σημαδεύτηκαν από νέες ανταλλαγές πληγμάτων. Την Παρασκευή, ρωσική επίθεση στο κέντρο του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ατόμων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.