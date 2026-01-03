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Ανδρουλάκης: Το 2026 έτος πολιτικής αλλαγής για την Ελλάδα - Ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση και νέο παραγωγικό μοντέλο
Πολιτική
12:45 - 03 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Το 2026 έτος πολιτικής αλλαγής για την Ελλάδα - Ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση και νέο παραγωγικό μοντέλο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνει ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό έτος για την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί», τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της θεσμικής κρίσης, της κοινωνικής ανισότητας και της οικονομικής πίεσης, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα μειώνει τις ανισότητες και θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στην πολιτική ζωή της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, το 2025 ανέδειξε πως η συσσώρευση αβεβαιοτήτων και αδικιών έχει ενισχύσει την απαξίωση της πολιτικής και τα αισθήματα ματαίωσης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, την ώρα που η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά θεσμική και κοινωνική κρίση.

Όπως αναφέρει, «το κράτος δικαίου έχει δεχθεί πρωτόγνωρη απαξίωση από την κυβέρνηση», αναφερόμενος σε γεγονότα όπως η τραγωδία στα Τέμπη, τα σκάνδαλα υποκλοπών και οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να προστατεύσει υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα αντί να αποκαλύψει την αλήθεια, προκαλώντας κρίση εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς», τονίζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η κρίση ακρίβειας, η αύξηση των ενοικίων, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, οι χαμηλοί μισθοί και το αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος, τα οποία δημιουργούν ένα «εκρηκτικό μίγμα» για την ελληνική κοινωνία.

Η ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός δείχνει την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής: «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στον πάγο. Η ελληνική κοινωνία στέλνει πλέον ένα σαφές μήνυμα: ζητάει επιτακτικά πολιτική αλλαγή».

«Αφουγκραζόμαστε την κραυγή αγωνίας του ελληνικού λαού και στεκόμαστε στο πλευρό του», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στοχεύει σε ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης που σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και εμπνέει εμπιστοσύνη.

Θεσμική ανασυγκρότηση και νέο παραγωγικό μοντέλο

Ο Πρόεδρος του κόμματος τονίζει ότι η θεσμική ανασυγκρότηση πρέπει να συνοδευτεί από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να μειώσει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα και να θωρακίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

«Απαιτείται μια αξιακή αναγέννηση που θα φέρει την ηθική κοντά στην πολιτική, ξεπερνώντας τον πολιτικό αμοραλισμό και την αλαζονεία. Στηριζόμενη σε αυτούς τους πυλώνες, η ελληνική κοινωνία μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια της με αξιοπρέπεια και περηφάνια», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει: «Το 2026 πρέπει να σηματοδοτήσει την έξοδο από το κοινωνικό και θεσμικό τέλμα που προκάλεσαν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Κάνουμε όλοι μαζί ένα ακόμα βήμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

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