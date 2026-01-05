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Τσιάρας: Προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στο αγροτικό ρεύμα - Απογοήτευση για την κλιμάκωση των μπλόκων
Πολιτική
12:14 - 05 Ιαν 2026

Τσιάρας: Προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στο αγροτικό ρεύμα - Απογοήτευση για την κλιμάκωση των μπλόκων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προανήγγειλε σήμερα (5/1) περαιτέρω μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τη νέα απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων από τη μεριά των αγροτών. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ERTnews, ο Υπουργός τόνισε ότι η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο διάλογο χωρίς πραγματική αιτιολόγηση είναι ακατανόητη, ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα προτείνει συζήτηση για την επίλυση των προβλημάτων τους.

«Η Κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά, κάποιοι όμως ακολουθούν προσχηματική στάση», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η υπομονή της κυβέρνησης δεν πρέπει να εξαντληθεί, καθώς οι πολύωρες κινητοποιήσεις επιβαρύνουν τους πολίτες και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι αληθινά και κατανοητά, αλλά όταν η κυβέρνηση απαντά σε βασικά ζητήματα και η άλλη πλευρά δεν καθίσει στο τραπέζι, η κατάσταση έχει ξεφύγει. «Μπορώ να παρουσιάσω κάθε αίτημα ξεχωριστά και την απάντηση που έχει δοθεί», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που επιδοτεί τον αγροτικό ρεύμα και ταυτόχρονα έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, ανοίγοντας ξανά τη ρύθμιση για όλους τους αγρότες μέσω του προγράμματος «Γαία», με την κιλοβατώρα να κοστίζει κάτω από 9,3 λεπτά.

Για το αίτημα περί αποφορολογημένου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι πλέον υπάρχει θεσπισμένη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο απευθείας στην αντλία, ενώ παράλληλα εξετάζεται η ορθολογική κατανομή των ποσοτήτων ανά καλλιέργεια, ώστε να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις του υφιστάμενου μοντέλου από το 2015. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν πριν από τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ, με τη συμμετοχή των αγροτών και των εκπροσώπων τους.

Ο υπουργός υπενθύμισε παράλληλα ότι η απώλεια εισοδήματος δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως, καθώς η εισοδηματική ενίσχυση για προϊόντα που καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, η κυβέρνηση πέρυσι διέθεσε 170 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μέτρου 23 για προϊόντα με μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών.

Για το βαμβάκι και το καλαμπόκι, ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι έχουν διατεθεί επιπλέον χρήματα ανά στρέμμα, ενώ από τη νέα καλλιεργητική περίοδο θα χορηγείται και επιπλέον ενίσχυση 31,7 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και ενίσχυση της παραγωγής.

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Στο θέμα των αρδευτικών έργων, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι με πόρους της Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων θα διατεθούν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για μεγάλα έργα και ότι οργανώνεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης νερού.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη για διάλογο και ότι υπάρχουν περιθώρια επίλυσης επιμέρους ζητημάτων, καθώς κάθε μπλόκο έχει διαφορετικά αιτήματα. Υπογράμμισε ότι από τα 14 αιτήματα των αγροτών, η κυβέρνηση έχει απαντήσει ήδη σε 27 επιμέρους σημεία και ότι η τρέχουσα στάση κάποιων μπλόκων χαρακτηρίζεται προσχηματική και αντιπαραγωγική.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη συμφωνία Mercosur, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να διεκδικεί δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επηρεαστούν οι τιμές των προϊόντων, ανεξάρτητα από τη στάση ορισμένων αγροτικών εκπροσώπων.

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