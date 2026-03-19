Λυμπερόπουλος: Ο «Γκέμπελς της προπαγάνδας» Κυρανάκης θα πάρει την απάντησή του

Καθώς η απεργία των ταξί συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι αυτοκινητιστές βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έκαναν αισθητή την παρουσία τους με κόρνες και συνθήματα, ενώ έκαναν και ελέγχους για απεργοσπάστες.

Στους συναδέλφους του μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, που εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του αρμόδιου υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «Γκέμπελς».

Ο κ. Λυμπερόπουλος είπε:

«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10.30 δίνουμε το βροντερό “παρών”, θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα».

Στη συνέχεια, δε, βάζοντας στο στόχαστρο τον κ. Κυρανάκη, είπε:

«Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία ευπρεπή. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα... ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του. Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας.»