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Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Ειδήσεις
20:10 - 31 Μαρ 2026

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Reporter.gr Newsroom
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Το απόγευμα της Τρίτης (31/3), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.      

Σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις, η συνομιλία επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης και αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη σημασία της επανενεργοποίησης των διαύλων επικοινωνίας, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών.

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