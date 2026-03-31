Συγκινητικό το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα - Οι επικήδειοι Χαρούλας και Νταλάρα (videos)

Η Ελλάδα αποχαιρέτισε την Τρίτη (31/3) τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.
Στο λαϊκό προσκύνημα ο κόσμος περίμενε υπομονετικά για να αφήσει ένα λουλούδι και να πει το τελευταίο αντίο.
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Αμέσως μετά τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας συγκίνησαν με τους επικήδειους λόγους που εκφώνησαν.
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