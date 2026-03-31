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Συγκινητικό το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα - Οι επικήδειοι Χαρούλας και Νταλάρα (videos)
Ειδήσεις
19:45 - 31 Μαρ 2026

Συγκινητικό το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα - Οι επικήδειοι Χαρούλας και Νταλάρα (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Πλήθος κόσμου κατέκλυσε από το πρωί το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα. Ακολούθησε η νεκρώσιμη ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, με φίλους, συγγενείς και πλήθος προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας να την αποχαιρετά. Η αυλαία έπεσε οριστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο στο νεκροταφείο Κηφισιάς.

Η Ελλάδα αποχαιρέτισε την Τρίτη (31/3) τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Στο λαϊκό προσκύνημα ο κόσμος περίμενε υπομονετικά για να αφήσει ένα λουλούδι και να πει το τελευταίο αντίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh0hoe927dd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh2ckwaj5t5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αμέσως μετά τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας συγκίνησαν με τους επικήδειους λόγους που εκφώνησαν.

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