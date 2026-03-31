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ΟΗΕ: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει κοστίσει 186 δισ. δολάρια στις αραβικές οικονομίες
Ειδήσεις
19:48 - 31 Μαρ 2026

ΟΗΕ: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει κοστίσει 186 δισ. δολάρια στις αραβικές οικονομίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, έχει κοστίσει στις αραβικές χώρες περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Ελπίζουμε οι μάχες να σταματήσουν άμεσα, καθώς κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», τόνισε ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αμπντάλα αλ Νταρντάρι, σε δημοσιογράφους στο Αμμάν.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι απώλειες για το ΑΕΠ της αραβικής περιοχής από έναν μόνο μήνα πολέμου εκτιμώνται στο 6%, ή περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο βάρος φέρουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, με οικονομικές απώλειες που μπορεί να φτάσουν τα 168 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην περιοχή του Λεβάντε οι απώλειες εκτιμώνται γύρω στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Αλ Νταρντάρι επισήμανε την οικονομική εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από το πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση στο Στενό του Ορμούζ αποδεικνύει την ανάγκη για διαφοροποίηση της παραγωγής και των εξαγωγικών διαδρομών.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η αραβική οικονομία παραμένει ευάλωτη, βασιζόμενη ουσιαστικά σε ένα μόνο προϊόν. Ακόμη και οι χώρες που δεν εξάγουν πετρέλαιο εξαρτώνται από εμβάσματα εργαζομένων στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες και από την οικονομική τους βοήθεια. Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, με τη σειρά τους, βασίζονται κυρίως σε ένα μόνο προϊόν, καθιστώντας την οικονομία της περιοχής μη βιώσιμη, όπως υπογράμμισε.

Ο Αλ Νταρντάρι προειδοποίησε επίσης για τις σοβαρές συνέπειες της σύγκρουσης στην απασχόληση και τη φτώχεια. Εκτίμησε ότι περίπου 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν λόγω των εχθροπραξιών, ενώ περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή θα βρεθούν ή έχουν ήδη βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας μέσα σε αυτό το μήνα.

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