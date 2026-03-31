Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να συγκαλύπτει τα γεγονότα

Στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα (31/3), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «παίζει τα ρέστα της για να παραμείνει στην εξουσία και να καλύψει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».

Πιο συγκεκριμένα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «εγκληματική οργάνωση», με επικεφαλής τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ενώ στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε τη μεθοδολογία της ως «μαφιόζικη». Παράλληλα, κατήγγειλε ένα «δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς» που στηρίζει την κυβέρνηση, συγκρίνοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate του 1970, τονίζοντας ότι το «Μητσοτάκης-gate» ξεπερνά κατά πολύ τις αμερικανικές υποθέσεις της εποχής.

Η Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στο «έγκλημα των Τεμπών», υποστηρίζοντας ότι η έρευνα για το δυστύχημα είχε ξεκινήσει ήδη από το 2021 υπό τον εισαγγελέα Μπαρδάκη, αλλά τα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας δεν κατέδειξαν παρατυπίες. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος ο εισαγγελέας Μπαρδάκης, όπως και άλλοι δικαστικοί σε κρίσιμες υποθέσεις, βρέθηκε στη λίστα των παρακολουθούμενων προσώπων, μεταξύ αυτών και όσοι ερευνούσαν τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να καλύψει και να συγκαλύψει τα γεγονότα, γεγονός που εξηγεί και την απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συζήτηση για το κράτος δικαίου την προσεχή Παρασκευή, (3/4).

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι η κυβερνητική δράση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εγκληματική οργάνωση», με κανόνες μαφίας και πρακτικές εκβιασμού. Σχολίασε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών, τον Ιούλιο του 2024, «θαφτήκε» σε επίπεδο κακουργηματικής αξιολόγησης από το δικαστικό και εισαγγελικό κατεστημένο, σε συνεργασία με την κυβέρνηση.

Η ίδια υπενθύμισε ότι η συγκρισή της υπόθεσης με το Watergate γίνεται για να δείξει την έκταση των σκανδάλων της τρέχουσας κυβέρνησης, αναφερόμενη στα «Δημητριάδης-gate», «Μυλωνάκης-gate» και άλλες παραφυάδες που, σύμφωνα με αυτήν, αποτελούν «ωτακουστές» της κυβερνητικής εξουσίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε επίσης σε κυβερνητικά στελέχη, όπως οι Γεωργιάδης, Φλωρίδης και Βορίδης, καταγγέλλοντας την προσπάθειά τους να στοχοποιήσουν συγγενείς θυμάτων, συνηγόρους και οποιονδήποτε τολμά να υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των πολιτών.

Τέλος, η Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη για ανεξάρτητους δικαστές που θα συγκρούονται με όλες τις εξουσίες και δε θα συναλλάσσονται για προσωπικά ή συνδικαλιστικά οφέλη, καταγγέλλοντας την τρέχουσα διαχείριση του δικαστικού συστήματος ως εργαλείο χειραγώγησης και καταπίεσης της κοινωνίας.