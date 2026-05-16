Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Μια ακόμα σημαντική υπόθεση έφεραν σήμερα (16/5) στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα, προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής, που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και ειδικότερα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής - διαφόρων τύπων και συσκευασιών -, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διέθεταν την απαιτούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Παράλληλα, προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη καθαρών εσόδων 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 247.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων για τους καταναλωτές.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτη ένταση και στοχευμένα σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να εντοπίζουν παρόμοιες περιπτώσεις σκευασμάτων, που διακινούνται παράνομα, τόσο από φυσικά καταστήματα, όσο και μέσω διαδικτύου.