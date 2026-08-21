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ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν €22 εκατ. σε 4.882 δικαιούχους αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:06 - 21 Αυγ 2026

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν €22 εκατ. σε 4.882 δικαιούχους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΑΔΕ προχώρησε σήμερα, Παρασκευή (21/8), στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22.010.560,47 ευρώ σε 4.882 δικαιούχους, στο πλαίσιο του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει, και την ΚΥΑ 199430/2026.  

Οι ενισχύσεις αφορούν:

- Παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 2025. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

- Παραγωγούς δενδρωδών και λοιπών καλλιεργειών στις προβλεπόμενες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι κατέγραψαν απώλειες παραγωγής άνω του 30% εξαιτίας του παγετού του 2021. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.

- Παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και επηρεάστηκαν από τα φαινόμενα λειψυδρίας που σημειώθηκαν το 2025.

Για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο 100% του προβλεπόμενου ποσού. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η ενίσχυση ανέρχεται στο 50%, ενώ το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται μέσω συμψηφισμού με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές των δικαιούχων, ενώ το υπόλοιπο ποσό, εφόσον υπάρχει, πιστώνεται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους.

Για 683 δικαιούχους δεν πληρούνταν ακόμη οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως η ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας ή η καταχώριση επικαιροποιημένου λογαριασμού IBAN στο myAADE. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η απόδοση των ποσών θα ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ολόκληρη η διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως και την καταβολή της ενίσχυσης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

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