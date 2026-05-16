Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος
Πολιτική
19:43 - 16 Μάι 2026

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την ΚΟ του κόμματος. 

Η διαγραφή του βουλευτή έρχεται μετά από ανάρτησή του το πρωί του Σαββάτου (16/5), η οποία είναι ενδεικτική της κλιμάκωσης της εσωκομματικής έντασης. Στην ανάρτηση αυτή, ο κ. Πολάκης ζητούσε την άμεση σύγκλιση Πολιτικής Γραμματείας από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.

Άφησε, μάλιστα, σαφείς αιχμές εναντίον του, θέτοντας το ερώτημα τι ακριβώς υπηρετεί με την «αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα», τη στιγμή που, όπως σημειώνει, έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις του Δημήτρη Χατζησωκράτη που κάνουν λόγο ακόμη και για «αναστολή λειτουργίας» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το νέο κόμμα Τσίπρα είναι προ των πυλών και η συζήτηση γύρω από το κόμμα Καρυστιανού έχει φουντώσει.

Η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

Φάμελλος: Το αισχρό υπονοούμενο για κρυφή ατζέντα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό

Σε δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος, εξηγώντας του λόγους της απόφασής του, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.»

Ακόμη, σημείωσε:

«Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για “αφωνία” και “έλλειψη πρωτοβουλίας” την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Τι απαντά ο Παύλος Πολάκης

Μέσω νεότερης ανάρτησής του σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Πολάκης σχολίασε από τη μεριά του ότι η διαγραφή του έγινε «χωρία καμία δικαιολογία» και χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί προηγουμένως.

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης άσκησε κριτική στον κ. Φάμελλο ότι «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος» επιλέγοντας να βγάλει τον ίδιο από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκορ !!
Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)
Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!
Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγαζει εμένα απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!
Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!
Με βγάζει απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!
Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..
ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!
Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!
Θα τα πουμε στην Πολιτική Γραμματεία!!», κατέληξε ο κ. Πολάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 19:44
