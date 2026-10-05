ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο
Ειδήσεις
18:23 - 05 Οκτ 2026

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. Μάρκο Ρούμπιο από την Τρίτη 6-10-2026 έως και την Πέμπτη 8-10-2026 ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων-πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 5 Δεκεμβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 5 Δεκεμβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
05/10/2026 - 18:47

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Ναυτιλία
05/10/2026 - 18:42

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:42

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 18:31

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:23

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Υγεία
05/10/2026 - 18:21

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Ανακοινώσεις
05/10/2026 - 18:09

Jumbo: «Άλμα» 8% στις πωλήσεις τον Σεπτέμβριο – Στο +6% το 9μηνο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:59

Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας: Η μέθοδος που εντόπισε η Αρχή

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:55

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν λεπτομέρειες για τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη στη Ρωσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 17:50

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

Σχόλια Αγοράς
05/10/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Πολιτική
05/10/2026 - 17:39

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Πολιτική
05/10/2026 - 17:25

Παππάς για προσχέδιο προϋπολογισμού: 300.000 συνταξιούχοι δουλεύουν επειδή η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:08

Εισαγγελική έρευνα για το Pegasus στο κινητό του Κούλογλου: Καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας

Πολιτική
05/10/2026 - 17:04

Κρήτη: Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας – Καταγραφή ζημιών, αποζημιώσεις και αποκατάσταση

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 17:02

Wall Street: Νευρικότητα στις αγορές με φόντο ομόλογα, επιτόκια της Fed και πετρέλαιο

Υγεία
05/10/2026 - 16:50

Η Choose στο Greece Race for the Cure

Ακίνητα
05/10/2026 - 16:49

ΕΤΑΔ: Στην επόμενη φάση αξιοποίησης το ιστορικό κτίριο «Ασάνη» στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:43

Γερμανία: Προειδοποίηση για κλιμάκωση της ρωσικής «σκιώδους» δράσης

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:32

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,12 εκατ. μετοχές έναντι 1,24 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/10/2026 - 16:30

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

Ακίνητα
05/10/2026 - 16:20

DBRS για ελληνική αγορά κατοικίας: Άλμα τιμών 85% από το 2017 – Πού εντοπίζεται ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:19

Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 16:11

Παπαστράτος: Υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Internship Program

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 16:07

Ανδριανός και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης: Η διαδικασία αποτίμησης ζημιών

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:04

efood business: η νέα υπηρεσία του efood για εταιρικές παροχές εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 15:59

Ανάλυση Πειραιώς για 4ο Τρίμηνο: «Καμπανάκι» για τις αγορές, θετικό σήμα για ενέργεια και τεχνολογία

Magazino
05/10/2026 - 15:55

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed

Οικονομία
05/10/2026 - 15:45

Πόθεν έσχες: «Κρυμμένα» εισοδήματα και περιουσίες άνω των €14,3 εκατ. εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 15:25

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ