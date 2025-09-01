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Αναβάθμιση της πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου με το έξυπνο σύστημα wi.move της WINGS
Επιχειρήσεις
13:10 - 01 Σεπ 2025

Αναβάθμιση της πρόσβασης στους πεζόδρομους του Αγρινίου με το έξυπνο σύστημα wi.move της WINGS

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αγρινίου και η WINGS ICT Solutions ολοκλήρωσαν ένα έργο «έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο της δράσης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall). Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών του Δήμου, η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας και ο έλεγχος του κέντρου της πόλης. Το προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης σε Πεζόδρομους υλοποιήθηκε μέσω της έξυπνης πλατφόρμας wi.move της WINGS και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τη βιώσιμη διαχείριση της κινητικότητας των πολιτών και την κίνηση και στάθμευση οχημάτων σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Το πρότυπο αυτό έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο Αγρίνιο, περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου συστήματος που βασίζεται σε τεχνολογίες ΑΙ και ΙοΤ και σε εκτενή και ετερογενή εξοπλισμό, όπως βυθιζόμενες και σταθερές μπάρες, κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, πλήρες σύστημα ελέγχου πρόσβασης και πίνακες ενημέρωσης. Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους ταυτοποίησης, πρόσβασης και στάθμευσης για τα εξουσιοδοτημένα οχήματα, ενώ λειτουργεί αδιάλειπτα με 24/7 παρακολούθηση, καθώς και καταγραφή συμβάντων σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη για τον δήμο και τους πολίτες.

Η εφαρμογή της λύσης wi.move από το Δήμο Αγρινίου προσφέρει σημαντικά οφέλη:

  • Ασφάλεια πεζών, αποτροπή της άναρχης κυκλοφορίας και προστασία του δημόσιου χώρου για χρήση από τους πολίτες.
  • Βιώσιμη κινητικότητα, μείωση ρύπανσης, ηχορύπανσης και ταλαιπωρίας στο εμπορικό κέντρο.
  • Οργανωμένη λειτουργία της αγοράς, έλεγχος των ωρών ανεφοδιασμού και διευκόλυνση των επαγγελματιών.
  • Διαφάνεια και έλεγχος, πλήρη καταγραφή διελεύσεων και άμεση ειδοποίηση του Δήμου σε τυχόν παραβιάσεις.
  • Εξοικονόμηση πόρων μέσω απομακρυσμένου και αυτοματοποιημένου ελέγχου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία.
  • Έξυπνη τεχνολογία και επεκτασιμότητα, με το σύστημα να είναι πλήρως συμβατό με άλλες εφαρμογές έξυπνης πόλης.

Πρότυπη και λειτουργική εγκατάσταση. Οδηγός και για άλλες πόλεις.

Η επιτυχής υλοποίηση στο Αγρίνιο δημιουργεί ένα ισχυρό και λειτουργικό πρότυπο για άλλες πόλεις και δήμους της χώρας που επιθυμούν να βελτιώσουν την κινητικότητα στις πόλεις ή σε περιοχές ιδαίτερου ενδιαφέροντος και να ενισχύσουν την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τον αποτελεσματικό έλεγχο στο δημόσιο χώρο, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Η πλατφόρμα wi.move είναι σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε περιοχής και φορέα, προσφέροντας ευελιξία, επεκτασιμότητα και αξιόπιστα δεδομένα για την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων.

Η WINGS ICT Solution ειναι μια ελληνική ταχέως αναπτυσόμενη εταιρία, η οποία δημιουργεί και προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις όπως το wi.move, που συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής στις πόλεις και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσα από τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, δημιουργεί τις νέες, πιο φιλικές πόλεις και ένα πιο ασφαλές, έξυπνο και βιώσιμο αστικό περιβάλλον για πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς αυτοδιοίκησης.

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