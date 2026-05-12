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Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
Τεχνολογία
12:08 - 12 Μάι 2026

Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

Reporter.gr Newsroom
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Με τεχνολογία AI πραγματοποιείται πλέον η πυρανίχνευση στο δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων, μετά την ολοκλήρωση του έργου έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης πυρκαγιών.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο άμεσος εντοπισμός εστιών, ακόμα και σε ένα λεπτό, το οποίο δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην πολιτική προστασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ξεκίνησε. Το έργο που υλοποιήθηκε από την WINGS ICT Solutions βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Operational Intelligence Platform) με χρήση AI, wi.breathe.

Άμεσα υλοποιήσιμη, λειτουργική, αποδοτική και υψηλής αξίας λύση πυροπροστασίας

Η τεχνολογία του wi.breathe, η οποία εγκαταστάθηκε στην περιοχή Τροιζηνίας-Μεθάνων συνδυάζει οπτικο-θερμικές κάμερες, ειδικά εκπαιδευμένο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της WINGS, υποδομές cloud και δίκτυα 5G/4G για συνεχή και αξιόπιστη επιτήρηση των περιοχών.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης:

  • Συνεχής επιτήρηση 24/7 με δυνατότητα live παρακολούθησης
  • Έγκαιρη ανίχνευση καπνού και φωτιάς ακόμα και μέσα σε 1 λεπτό
  • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για άμεση επιχειρησιακή δράση
  • Απομακρυσμένη εποπτεία, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας
  • Αξιολόγηση κινδύνου και πρόβλεψη εξέλιξης της πυρκαγιάς
  • Δυνατότητα εύκολης και άμεσης επέκτασης της κάλυψης σε γειτονικές περιοχές

Το σύστημα της WINGS παρέχει υψηλή ακρίβεια, χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων. Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο και ένα νέο σύστημα μπορεί να καταστεί λειτουργικό μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκαν υβριδικά οπτικο-θερμικά συστήματα καμερών επιτήρησης σε κομβικά σημεία, όπως η Βίγλα Πόρου, το Τσεπελένι Αδέρων και ο Άγιος Γεώργιος Μεθάνων.

Για την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμαρχος Τροιζηνίας–Μεθάνων, κ. Μούγιος Αναστάσιος, δήλωσε:
«Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες ένα σημαντικό έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα. Αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την προστασία των πολιτών και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας, ενισχύοντας την πυρασφάλεια με έξυπνη επιτήρηση όλο το 24ωρο και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για το δήμο.

Παράλληλα, ενισχύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, μειώνουμε το χρόνο απόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά και διευκολύνουμε το έργο της Πολιτικής Προστασίας. Ευχαριστούμε την WINGS ICT Solutions, μία ελληνική εταιρεία, που με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποίησε ένα ουσιαστικό έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, παραδίδοντάς μας ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα από την πρώτη στιγμή».

Το σύστημα έχει ήδη λειτουργήσει αποτελεσματικά, στο πεδίο, προλαμβάνοντας καταστροφές

Το wi.breathe, ήδη από την δοκιμαστική του λειτουργία στην περιοχή, εντόπισε σε πραγματικό χρόνο έναρξη πυρκαγιάς στην περιοχή της Τροιζήνας και ειδοποίησε άμεσα τους αρμόδιους φορείς, αποτρέποντας την εξάπλωση.

Έχει ήδη εγκατασταθεί σε αρκετά σημεία εντός και εκτός Ελλάδος, με αντίστοιχη επιτυχία, αποτελώντας το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα και την ανίχνευση επικίνδυνων ρύπων.

Η WINGS ICT Solutions είναι ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία παράγει δικά της τεχνολογικά προϊόντα, ενώ έχει αναλάβει έργα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναπτύσσει λύσεις σε τομείς όπως η Πολιτική Προστασία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον, η Βιομηχανία, η Υγεία, η Ενέργεια, οι Υδάτινοι Πόροι και τα Αμυντικά Συστήματα, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως AI, IoT και δίκτυα 4G/5G.

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